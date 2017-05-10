SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Aydın'da 'Yeni Sanayi Devrimi' konferansı ilgi gördü
11.05.2017 09:04:41

Aydın'da 'Yeni Sanayi Devrimi' konferansı ilgi gördü

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Verimlilik Haftası kapsamında düzenlediği Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, ADÜ Teknokent Yönetimi ve Aydın Sanayi Odasının işbirliğiyle düzenlenen 'Aydın Yeni Sanayi Devrimine Hazırlanıyor Endüstri 4.0' temalı konferans büyük ilgi gördü.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Verimlilik Haftası kapsamında düzenlediği Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, ADÜ Teknokent Yönetimi ve Aydın Sanayi Odasının işbirliğiyle düzenlenen "Aydın Yeni Sanayi Devrimine Hazırlanıyor Endüstri 4.0" temalı konferans büyük ilgi gördü.

Verimlilik Haftası tanıtım filminin izlenmesinin ardından açılış konuşmalarına geçilen programda konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban, dünyanın üç sanayi devrimine tanıklık ettiğini belirterek, 4. sanayi devrimi olarak nitelenen Endüstri 4.0'ün 2012 yılında başladığına dikkat çekti. Bakanlık olarak kurdukları "Sanayinin Dijital Dönüşümü Platformu" ile Endüstri 4.0'e entegre olmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Çoban, bu yeni sanayi devriminde hayati öneme sahip olan Ar-ge ve İnovasyonu kurum kültürü haline getirme ve kurumsallaştırmanın ilk hedefleri olduğunu belirtti.

Beyin gücünün önemine dikkat çeken Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Ercan Çerçioğlu ise, "4. Sanayi Devrimi için geleneksel iş yapış yöntemlerini sorgulayan, bizlere işletme körlüğünü gösteren gençlere ihtiyacımız var' dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 'Yeni Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0' başlıklı sunumunu yapmak üzere Siemens Türkiye İcra Kurulu Üyesi Ali Rıza Ersoy söz aldı. Birkaç yıl öncesinde, endüstri krallığının ilk kez, batıdan doğuya geçerek, bizimde içinde olduğumuz, batı ekonomisini tehdit ettiğini belirten Ersoy, 4. Sanayi devrimiyle bu gücün tekrar batı ekonomisine geçeceğini söyledi. 4. Sanayi devriminin 'Hız, Esneklik, Verimlilik' kavramları üzerine kurulu bir sistem olduğuna dikkat çeken Ersoy, "Herhangi bir ürünün Doğu pazarında taklit edilemeden, pazara çıkış hızını hızlandıracağız. Doğu pazarının fiyat üstünlüğünü, kuracağımız esnek üretim hatlarıyla, mevcut üretim hattını kapatmadan, aynı hat üzerinde farklı ürünler üreterek kendi lehimize çevireceğiz. Uygun teknolojilerin hayata geçirilmesiyle, insanı sistemden çekerek, sistemi geçmişte olmadığı kadar ucuz ve kusursuz hale getireceğiz' dedi.

Endüstri 4.0 Sanayi Devrimiyle ortaya çıkacak teknolojilerin hayatımıza nasıl etki edeceğine de değinen Ersoy, "Her bir insanın ve nesnenin gelecekte birer dijital kardeşi olacak, atomlar ve bitler dünyası iç içe girecek, gelecekte herhangi bir ürün üreteceğinizde bunun inovasyonu, dizaynı, optimizasyonu önce 3 boyutlu bilgisayar ortamında yapılacak, sonra fiziki dünyada üretimine başlanacak. Bu da hata yapmanızı engelleyecek, direk üretim yaptığınızda hatadan kaynaklı geri dönüşlere gerek kalmayacak" diye konuştu.

İnsan müdahalesi olmaksızın, gerçek zamanlı bilgi akışlarının, makineler arasında sağlanması ve karar verme süreçlerinin gerçek zamanlı hale gelmesinin vertical entegrasyon adlı bir başka teknolojiyi de getireceğine değinen Ersoy, bütün veri akışının dijital izlenebilir ve konuşabilir olacağını söyledi. Sanayi Devrimi 4.0 ile nesnelerin interneti kavramının herşeyin interneti halini alacağını; makinaların makinalarla iletişim kurduğu robotların hayatımıza gireceğine dikkat çeken Ersoy, "Büyük veri akışlarının olacağı, 10 yılda veri akışının 50 misli artacağı bir döneme giriyoruz. Bu nedenle çok daha hızlı donanım ve yazılıma ihtiyaç duyulacak" dedi.

Bulut teknolojilerinin tercih olmaktan çıkıp mecburiyet halini alacağını, geleceğin sanayi yazılımlarının bulut teknolojisinde olacağını, Endüstri 4.0'ün bir başka teknolojisi olan arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle, özellikle eğitim ve hizmet sektöründe büyük zaman ve emek kazanımı sağlanacağını belirten Ersoy, "Elinizdeki tabletle hayatınızda motor kaputu açmadan motoru tamir edebileceksiniz" dedi.

Robotların, insanların ve makinaların bir arada çalıştığı geleceğin kompleks dünyalarında veri güvenliğinin çok daha önemli hale geleceğini belirten Ersoy, yeni mesleklerin ortaya çıkacağını ifade etti.

Konferansın ardından Ali Rıza Ersoy'a Rektör Yardımcımsı Prof. Dr. Recai Tunca tarafından plaket takdimi yapıldı. Ardından Aydın ve Türkiye'nin Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemine katkı sağlayan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ar-ge Merkezi Belgesi verilerek tescil edilen firmalara plaketleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Ercan Çerçioğlu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban tarafından verildi. Plaket takdiminin ardından fuaye alanında öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı robot sergisi gezildi.

ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonunda gerçekleşen Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban, Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Ercan Çerçioğlu, firma temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
    YORUM YAZ
Tosya’da traktör kazası: 3 yaralı
Tosya’da traktör kazası: 3 yaralı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde traktörün su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
11.05.2017 00:20:09
Türkiye ilk kanser ilacına kavuşuyor
Türkiye ilk kanser ilacına kavuşuyor
Uluduağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü doktorları, kolon kanserinin tedavisinde yeni bir bileşik bulundu.
10.05.2017 23:09:13
Adalet Bakanlığı heyetinden ABD'de sürpriz görüşme
Adalet Bakanlığı heyetinden ABD'de sürpriz görüşme
Bozdağ ile birlikte ABD'ye gelen Adalet Bakanlığı heyeti, Amerikalı muhataplarıyla Gülen'in iadesine ilişkin 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
10.05.2017 22:57:48
Milli tenisçi İpek Soylu çeyrek finalde
Milli tenisçi İpek Soylu çeyrek finalde
Milli tenisçi İpek Soylu, ITF tarafından Macaristan'da düzenlenen turnuvada Hırvat rakibi Vrljic'i 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
10.05.2017 22:25:58
Minibüs köprüden uçtu: 1 ölü
Minibüs köprüden uçtu: 1 ölü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan minibüs, 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu.
10.05.2017 22:03:46
Gaziantepspor pes etmiyor
Gaziantepspor pes etmiyor
Akhisar Belediyespor'a 6-0 yenilince düşme hattının üzerinde Kayserispor ile puan farkı 7'ye çıkan Gaziantepspor, ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edecek.
10.05.2017 21:54:26
Diyarbakır'da 342 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 342 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da bir iş yerinde yapılan aramada 342 kilogram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
10.05.2017 21:34:05
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
Yemen'in devrik lideri Salih, İran'a göz kırpıyor...
Yemen'in devrik lideri Salih, İran'a göz kırpıyor...
HSK için 21 aday belirlendi
HSK için 21 aday belirlendi
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları