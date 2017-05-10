11.05.2017 09:04:41

Aydın'da 'Yeni Sanayi Devrimi' konferansı ilgi gördü

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Verimlilik Haftası kapsamında düzenlediği Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, ADÜ Teknokent Yönetimi ve Aydın Sanayi Odasının işbirliğiyle düzenlenen 'Aydın Yeni Sanayi Devrimine Hazırlanıyor Endüstri 4.0' temalı konferans büyük ilgi gördü.

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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Verimlilik Haftası kapsamında düzenlediği Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, ADÜ Teknokent Yönetimi ve Aydın Sanayi Odasının işbirliğiyle düzenlenen "Aydın Yeni Sanayi Devrimine Hazırlanıyor Endüstri 4.0" temalı konferans büyük ilgi gördü.Verimlilik Haftası tanıtım filminin izlenmesinin ardından açılış konuşmalarına geçilen programda konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban, dünyanın üç sanayi devrimine tanıklık ettiğini belirterek, 4. sanayi devrimi olarak nitelenen Endüstri 4.0'ün 2012 yılında başladığına dikkat çekti. Bakanlık olarak kurdukları "Sanayinin Dijital Dönüşümü Platformu" ile Endüstri 4.0'e entegre olmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Çoban, bu yeni sanayi devriminde hayati öneme sahip olan Ar-ge ve İnovasyonu kurum kültürü haline getirme ve kurumsallaştırmanın ilk hedefleri olduğunu belirtti.Beyin gücünün önemine dikkat çeken Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Ercan Çerçioğlu ise, "4. Sanayi Devrimi için geleneksel iş yapış yöntemlerini sorgulayan, bizlere işletme körlüğünü gösteren gençlere ihtiyacımız var' dedi.Açılış konuşmalarının ardından 'Yeni Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0' başlıklı sunumunu yapmak üzere Siemens Türkiye İcra Kurulu Üyesi Ali Rıza Ersoy söz aldı. Birkaç yıl öncesinde, endüstri krallığının ilk kez, batıdan doğuya geçerek, bizimde içinde olduğumuz, batı ekonomisini tehdit ettiğini belirten Ersoy, 4. Sanayi devrimiyle bu gücün tekrar batı ekonomisine geçeceğini söyledi. 4. Sanayi devriminin 'Hız, Esneklik, Verimlilik' kavramları üzerine kurulu bir sistem olduğuna dikkat çeken Ersoy, "Herhangi bir ürünün Doğu pazarında taklit edilemeden, pazara çıkış hızını hızlandıracağız. Doğu pazarının fiyat üstünlüğünü, kuracağımız esnek üretim hatlarıyla, mevcut üretim hattını kapatmadan, aynı hat üzerinde farklı ürünler üreterek kendi lehimize çevireceğiz. Uygun teknolojilerin hayata geçirilmesiyle, insanı sistemden çekerek, sistemi geçmişte olmadığı kadar ucuz ve kusursuz hale getireceğiz' dedi.Endüstri 4.0 Sanayi Devrimiyle ortaya çıkacak teknolojilerin hayatımıza nasıl etki edeceğine de değinen Ersoy, "Her bir insanın ve nesnenin gelecekte birer dijital kardeşi olacak, atomlar ve bitler dünyası iç içe girecek, gelecekte herhangi bir ürün üreteceğinizde bunun inovasyonu, dizaynı, optimizasyonu önce 3 boyutlu bilgisayar ortamında yapılacak, sonra fiziki dünyada üretimine başlanacak. Bu da hata yapmanızı engelleyecek, direk üretim yaptığınızda hatadan kaynaklı geri dönüşlere gerek kalmayacak" diye konuştu.İnsan müdahalesi olmaksızın, gerçek zamanlı bilgi akışlarının, makineler arasında sağlanması ve karar verme süreçlerinin gerçek zamanlı hale gelmesinin vertical entegrasyon adlı bir başka teknolojiyi de getireceğine değinen Ersoy, bütün veri akışının dijital izlenebilir ve konuşabilir olacağını söyledi. Sanayi Devrimi 4.0 ile nesnelerin interneti kavramının herşeyin interneti halini alacağını; makinaların makinalarla iletişim kurduğu robotların hayatımıza gireceğine dikkat çeken Ersoy, "Büyük veri akışlarının olacağı, 10 yılda veri akışının 50 misli artacağı bir döneme giriyoruz. Bu nedenle çok daha hızlı donanım ve yazılıma ihtiyaç duyulacak" dedi.Bulut teknolojilerinin tercih olmaktan çıkıp mecburiyet halini alacağını, geleceğin sanayi yazılımlarının bulut teknolojisinde olacağını, Endüstri 4.0'ün bir başka teknolojisi olan arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle, özellikle eğitim ve hizmet sektöründe büyük zaman ve emek kazanımı sağlanacağını belirten Ersoy, "Elinizdeki tabletle hayatınızda motor kaputu açmadan motoru tamir edebileceksiniz" dedi.Robotların, insanların ve makinaların bir arada çalıştığı geleceğin kompleks dünyalarında veri güvenliğinin çok daha önemli hale geleceğini belirten Ersoy, yeni mesleklerin ortaya çıkacağını ifade etti.Konferansın ardından Ali Rıza Ersoy'a Rektör Yardımcımsı Prof. Dr. Recai Tunca tarafından plaket takdimi yapıldı. Ardından Aydın ve Türkiye'nin Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemine katkı sağlayan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ar-ge Merkezi Belgesi verilerek tescil edilen firmalara plaketleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Ercan Çerçioğlu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban tarafından verildi. Plaket takdiminin ardından fuaye alanında öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı robot sergisi gezildi.ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonunda gerçekleşen Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban, Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Ercan Çerçioğlu, firma temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.