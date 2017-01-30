30.01.2017 10:11:45

Aydın'da yarı yıl tatili lunaparkları doldurdu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde özellikle çocukların ve yetişkinlerin eğlenceli vakit geçirmek için tercih ettiği Sümerpark alanında yer alan lunapark yarıyıl tatiliyle birlikte yoğun günler geçiriyor.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde özellikle çocukların ve yetişkinlerin eğlenceli vakit geçirmek için tercih ettiği Sümerpark alanında yer alan lunapark yarıyıl tatiliyle birlikte yoğun günler geçiriyor.Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle, hafta sonunda güzel havayı fırsat bilen, özellikle çocuklar ve yetişkinler Nazilli Sümerpark alanındaki Lunapark'a giderek eğlenceli vakit geçiriyorlar.Yarıyıl tatilinde şehir dışına çıkamayan Nazillililer, çevre ilçelerden gelen çocuklar ve yetişkinler Lunapark alanındaki oyun alanlarında oynayarak heyecan dolu anlar yaşadılar. Diğer ilçelerden gelen vatandaşlar Nazillili çocukların Lunapark konusunda şanslı olduğunu, Aydın merkezde bile Lunapark olmadığını ifade ettiler.Lunapark alanında, yetişkinler gondola ilgi gösterirken, çocuklar ise özellikle elma kurdu görünümlü trene büyük ilgi gösterdiler. Aşırı yoğunluktan dolayı oyun alanlarında kuyruklar oluştuğu gözlemlendi.Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın okulların yarı yıl tatiline girmesi ile öğrencilere karne hediyesi olarak dağıttığı ücretsiz lunapark biletlerinin de yoğunluğun artmasına sebep olduğu öğrenildi.