03.02.2017 11:13:06

Aydın'da yağışla birlikte hava ısınacak

Yurdun büyük bir bölümünde ve Aydın'da etkili olan soğuk havanın yerini hafta sonu itibariyle yağışlı havaya bırakacağı ve sıcaklıkların artacağı öğrenildi.

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Yurdun büyük bir bölümünde ve Aydın'da etkili olan soğuk havanın yerini hafta sonu itibariyle yağışlı havaya bırakacağı ve sıcaklıkların artacağı öğrenildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın'da hafta sonundan itibaren sıcaklıklarda artış görülecek.Aydın il genelinde sıcaklık 15 ila 18 derece arasında değişiklik gösterecek. Sıcaklıkların artması ile beraber özellikle Aydın merkez ve batı ilçelerinde, zaman zaman il genelinde sağanakve gökgürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. Zaman zaman etkili olacak olan sağanak yağışlı havanın önümüzdeki hafta Çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenilirken, vatandaşların olumsuz hava koşulları karşısında dikkatli olması uyarısı yapıldı.