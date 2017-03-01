01.03.2017 18:18:14

Aydın'da terör operasyonu

Didim ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında Akbük Mahallesi'nde bir kokoreççi dükkanına baskın yapıldı.

Terör örgütü PKK üyesi olduğu ve örgüte maddi destek sağladığı belirlenen A.Ş. gözaltına alındı.

İş yerindeki aramada, 1 ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, 25 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelinin evinde de terör örgütü ele başının resmi, örgüt propagandasında kullanılan 2 takvim, 1 kumar makinesi ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası bulundu.

Zanlının oğlu D.Ş'nin otomobilindeki aramada da av tüfeğine ait dipçik, 416 kaçak sigara ele geçirildi.

D.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken babası hakkındaki işlemler sürüyor.



