27.02.2017 16:07:28

Aydın'da silahlı saldırı: 1 ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, eşiyle Sarıkemer Mahallesi'ndeki evine giden Şükrü Ateş (53), önüne çıkan Hasan Ç. (53) tarafından durduruldu. Hasan Ç, bir süre tartıştığı Ateş'e tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Ateş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İki çocuk babası Ateş'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Saldırgan, suç aleti silahla jandarmaya teslim oldu.

