17.02.2017 16:17:36

Aydın'da piyasaya sahte para sürmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan ikisi bayan beş şüpheli yakalandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Aydın'ın Efeler ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan ikisi bayan beş şüpheli yakalandı.Aydın merkez Efeler ilçesinde 14 ve 15 Şubat 2017 tarihlerinde meydana gelen piyasaya sahte para sürme olaylarını araştıran polis ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen ikisi bayan toplam 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında piyasaya sürmeye çalıştıkları toplam bin 250 TL değerinde sahte para ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan üçü serbest kalırken, iki ise tutuklandı.