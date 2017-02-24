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Aydın'da meyve ağaçları çiçek açtı
25.02.2017 08:40:52

Aydın'da meyve ağaçları çiçek açtı

Ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Aydın'da birkaç gündür etkili olan ılıman hava sonucu meyve ağaçları çiçek açtı. Oldukça etkili olan kış şartları ve bol yağışlı geçen mevsim nedeniyle üreticiler bereketli bir sezon belediklerini ifade ettiler.

Ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Aydın'da birkaç gündür etkili olan ılıman hava sonucu meyve ağaçları çiçek açtı. Oldukça etkili olan kış şartları ve bol yağışlı geçen mevsim nedeniyle üreticiler bereketli bir sezon belediklerini ifade ettiler.

Aydın'da bu yıl sert ve yağışlı bir kış sezonu yaşanırken, meyve ağaçları da yaklaşık bir hafta geç çiçek açtı. Aydın'da özellikle sahil kesimlerinde ve rakımı düşük arazilerde bulunan meyve ağaçları çiçek açtı. Ağaçlarda yoğun bir meyve hazırlığı olduğunu belirten Efeler Ziraat Odası Genel Sekreteri Zeki Sarıoğlu, "Bu sezon kış bol yağışlı ve bereketli geçti. Bu tür yıllarda daha çok ürün olur. Bu yıl için de bereketli bir sezon bekliyoruz" dedi.
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