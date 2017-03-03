03.03.2017 12:15:20

Aydın'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine 3. şafak baskını

Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği üçüncü şafak baskınında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5 kişi tutuklandı.

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Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği üçüncü şafak baskınında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma asayiş timlerince yapılan 3'üncü şafak operasyonunda Nazilli ve Efeler ilçelerinde adli makamlardan alınan arama kararı ile 10 şüphelinin ev ve iş yerleri arandı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda Efeler ilçesinde 7 farklı adreste, Söke ilçesinde 1, Kuyucak ilçesinde 1 ve Nazilli ilçesinde 1 olmak üzere toplam 10 farklı adreste operasyon icra edildi.Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar sonucunda M.G., S.K., M.O., İ.T., S.İ., F.İ., E.E., E.S. ve U.T. isimli 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan 9 şüpheliden M.G., İ.T., E.E., E.S. ve U.T. isimli şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken; S.K. adli kontrol kararıyla M.O., A.G. ve F.İ. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. A.G. isimli şüphelinin ise aranmasına devam edildiği bildirildi.Adli makamlardan alınan arama kararları ile şüphelilerin ev ve iş adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 gram amfetamin maddesi ele geçirildi.