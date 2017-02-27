28.02.2017 08:41:24

Aydın'da jandarmadan 338 personelle huzur operasyonu

Aydın'da 338 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen huzur operasyonunda aranan 7 kişi gözaltına alındı.

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Aydın'da 338 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen huzur operasyonunda aranan 7 kişi gözaltına alındı.Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçları önlemek ve suçluları yakalamak maksadıyla 75 timden oluşan 388 personelin katılımıyla 32 sabit noktada huzur operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 6 bin 561 şahıs sorgulandı, 7 şahıs gözaltına alındı, arama kaydı bulunan 14 şahısa adli ve idari işlem gerçekleştirildi, 1 şahsa da idari ceza uygulandı. Kontrol edilen bin 104 araçtan 65'ine cezai işlem uygulandı, 13 araç trafikten men edildi. Kontrol edilen 274 umuma açık yerden 27 işyerine bin 833 TL para cezası kesildi.Yapılan uygulamalar esnasında uyuşturucu veya uyarıcı madde almak kabul etmek veya bulundurmak suçundan H.A., T.B., U.S., R.K., T.Ç. ve E.C.K. isimli şüphelilerde 60 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve bong adı verilen düzenek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler adli makamların talimatı üzerine ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.