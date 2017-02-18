19.02.2017 08:43:16

Aydın'da intihar girişimi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bunalıma giren H.K ikamet ettiği evin çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen çıktığı yerden indirilemeyen H.K, çocuğunun yanına getirilmesi ile ikna olarak intihardan vazgeçti.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bunalıma giren H.K ikamet ettiği evin çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen çıktığı yerden indirilemeyen H.K, çocuğunun yanına getirilmesi ile ikna olarak intihardan vazgeçti.Edinilen bilgiye göre Aydın Devlet Hastanesinde hizmetli olarak görev yapan H.K, bir hafta önce eşinin evden çocuğunu alarak ayrılmasının ardından bunalıma girdi. Son dört gündür Aydın Devlet Hastanesindeki işine gitmediği iddia edilen H.K. gece saat 21.00 sularında, ikamet ettiği 6 katlı binanın çatı katına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin haber vermesi ile Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldiler. İtfaiye ekipleri H.K.'nın aşağıya atlama ihtimaline karşı branda gererek önlem aldı.Mahalle sakinlerinin meraklı bekleyişi devam ederken, emniyet yetkilileri de H.K.'yı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. H.K. bir türlü ikna edilemezken, olay yerine gelen çocuğunu görünce intihardan vazgeçti. Emniyet Yetkililerinin gözetiminde binanın çatısından aşağıya indirilen H.K ve çocuğu ambulansla Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.