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Aydın'da genç erkekler final grubu maçları nefes kesiyor
10.02.2017 11:18:54

Aydın'da genç erkekler final grubu maçları nefes kesiyor

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 2016-2017 sezonu Genç Erkekler Basketbol Ligi Final Grubu müsabakaları devam ediyor.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 2016-2017 sezonu Genç Erkekler Basketbol Ligi Final Grubu müsabakaları devam ediyor.

Final grubu çekişmeli müsabakalara sahne olurken, yarı final ilk maçında Söke Basket Spor Kulübü son şampiyon Kavaklı Koleji'ni yenmeyi başardı. Söke TAYEM kapalı spor salonunda oynanan maçı Söke Basket Takımı 79-68'lik faklı skorla kazanmayı bildi. Final grubunun diğer yarı final ilk maçında ise Aydın İ.Ö.O. Yıldızları, Ada Spor ile Aydın Lisesi Salonunda karşılaştı. Bu maçta Ada Spor sahadan 71-60 skorla galip ayrılan taraf oldu.

2016-2017 sezonu Genç Erkekler Basketbol Ligi Final Grubu'nda yarı final ikinci maçları 15 Şubat 2017 günü oynanacak. Söke Basket Spor'un gençleri Atatürk Spor Salonunda Özel Kavaklı Koleji'nin konuğu olacak. Aydın İ.Ö.O. Yıldızları ise Kuşadası'nda Adaspor'un konuğu olacak. Yarı final ikinci maçlarının ardından 19 Şubat 2017 Pazar günü final maçları oynanacak.

Yeni kurulmasına rağmen elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye başlayan Söke Basket Spor Kulübü Antrenörü Barış Koyuncuoğlu; "Oyuncularım final grubunda yarı final heyecanına galibiyetle başladı. Son şampiyon Kavaklı Koleji gibi bir takımı yenerek final yolunda ilerlemek bizi ayrıca mutlu etti. İkinci maçı da kazanarak final heyecanını yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" dedi.

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