27.02.2017 19:07:11

Aydın'da FETÖ şüphelisi 15 eski polis tutuklandı

Aydın'da FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 15 eski polis tutuklandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Aydın'da FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 15 eski polis tutuklandı.Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz günlerde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki sorguları tamamlanan 15 eski polis memuru sabah saatlerinde Aydın Adliyesine sevk edildi.Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. KHK ile meslekten ihraç edilen polis memurlarının terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları iddia edildi.