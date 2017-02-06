06.02.2017 10:36:39

Aydın'da ders zili ikinci kez çaldı

Aydın'da 2016-2017 yarıyıl tatili bugün okulların açılması ile sona ererken, 175 bin 375 öğrenci için ikinci kez ders zili çaldı.

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Aydın'da 2016-2017 yarıyıl tatili bugün okulların açılması ile sona ererken, 175 bin 375 öğrenci için ikinci kez ders zili çaldı.Aydın'da 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi yarıyıl tatili ile birlikte 798 okulda 175 bin 375 öğrenci ve 13 bin 30 öğretmen 20 Ocak 2017 tarihinde tatile girmişti. 15 günlük yarı yıl tatili bugün sona ererken öğrenciler ders başı yaptı. 09 Haziran 2017 tarihine kadar devam edecek ikinci kanaat döneminde öğrenciler hem derslerine girecek, hem de zorlu sınavlara tabi tutulacak.Öğrenciler 2. Dönem sınavlarda ter dökecekOrtaokul 8. Sınıf öğrencileri ikinci dönemde TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sınavlarına girecek. 26-27 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan sınavların sonuçları Haziran ayı içerisinde belli olacak. Ayrıca Yükseköğretime Geçiş Sınavı 12 Mart 2017'de, Lisans Yerleştirme Sınavı 10-11 Haziran ve 17-18 Haziran 2017 tarihleri arasında iki hafta sonu toplam 5 oturumda yapılacak.