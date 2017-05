06.05.2017 16:50:33

Aydın'da damızlık sığır yetiştiricileri birliğinin genel kurulu yapıldı

Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 8.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülerek oylamaya sunuldu. Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut Başkan Mehmet Sedat Güngör oy birliği ile tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Aydın Tariş'te yapılan Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 8.Olağan Genel Kurulu Divan Heyetinin oluşturulup Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yeni yasal düzenlemeler ile çiftçilerin menfaatine yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek, "Bakanlığımızın üretmiş olduğu politikalar çerçevesinde, gerek kooperatifler açısından, gerek birlikler açısından, bakanlığımız tarafından yeni yasal düzenlemeler yapılacak. Üretimden gelen bu gücü hak eden çiftçilerimizin daha menfaatine olabilecek şekilde daha ileri götürülmesi için çalışmalar yürütüldüğünün bilinmesini istiyorum" dedi.Hayvancılık Kooperatifi Merkez Birliği Başkanı Ahmet Ertürk Aydın Damızlık Sığır? Yetiştiricileri Birliğinin güzel projeler ile çalışmalarını yürüttüğünü ifade ederek, "Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, hem derli toplu düzeni, hem de yaptığı güzel projeleri örnek olarak bizlere sundular. Çiftçilerimizin daha yeni fikirlerle yeniliklerle buluşması için fırsatlar oluşturdular. Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimizi başta Başkan Mehmet Sedat Güngör ve yol arkadaşları olmak üzere, damızlık birliğimizde etkin çalışma sürdürerek teknik heyetle birlikte güzel çalışma sürdüren değerli arkadaşlarımızı huzurunuzda kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi.Güngör, "Aydın'ı Türkiye'nin Düve Merkezi Yapacağız"Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör, birlik olarak yaptıkları çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirirken, Damızlık Düve Merkezi kurma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.Güngör, "Düve merkezi çalışması başladığında ilk on il içerisinde Aydın yoktu. Biz bu konuda gerekli girişimleri yaptık ve bunun neticesinde Aydın bu ilk on içerisinde yer almıştır. Ben bu kouda bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı sayın vekillerimiz Mehmet Erdem'e ve Mustafa Savaş'a tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bunun neticesinde Aydın ilinde Damızlık Düve Merkezi kurulması tekrar programa alındı. Projemizin geliştirilmesinde vermiş oldukları destekten ötürü Tarım İl Müdürlüğümüze de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hakikaten meşakkatli bir çalışma. Beraber çalışıyoruz. İnşallah bu gebe düve merkezini gerçekleştireceğiz. Şu anda Gebe Düve Merkezimiz Alamut Bozdoğan diye geçiyor ama, Akçay Köprüsünü geçtikten sonra sağ tarafta 60 dönüm içerisinde çalışmaları başlattık. Projemiz hazırlandı ve inşatı ihaleye çıkma aşamasına geldi. Belediyeden ruhsat almak için bekliyoruz. Uzun vadede hedefimiz sizlerin yetiştirmiş olduğu Holstein'leri, Simental'leri, Montofon'ları saf ırk olarak bunları bizim yetiştirip, tekrar sizin ihtiyacınız için, bölgemiz ve ülkemiz için, hatta dünyaya ihraç edebileceğimiz bir seviyeye getirmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Sloganımız da "Aydın'ı Türkiye'nin Düve Merkezi Yapıyoruz." Ben bu slogana çok inanıyorum. Çünkü Aydın'ı Türkiye'nin düve merkezi yapma olayı hakikaten çalışmalara baktığımızda çok önemli. Aydın Damızlık Birliği, yönetimiyle çalışanlarıyla, siz yetiştiricileriyle, bürokratlarıyla, siyasetçileriyle bu içi yapabilecek bilgide birikimde diye düşünüyorum" dedi.Damızlık Düve Eğitim Merkezine 1 milyon TL bağışladıAydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör, damızlık birliği kurucularından 90 yaşındaki İrfan Yıldırım'ın Bozdoğan'da kurulacak olan Damızlık Düve Merkezi içinde bir eğitim merkezi kurulması şartıyla, 1milyon TL bağışta bulunacağını belirtti. İrfan Yıldırım da bunun üzerine mevcut başkan Mehmet Sedat Güngör'e bu birliğe başkan seçilirken destek olduğunu ifade etti. Yıldırım, Eğitim Merkezi'ne bağış konusunda "tamam sözümüz söz" dedi.Kongre konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti. Gündem maddeleri görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından tek liste ile seçime gidildi. Mevcut başkan Mehmet Sedat Güngör kongreye katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.Kongre sonucu Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu, Mehmet Sedat Güngör, Adnan Elmacı, Ufuk Sayın, Ercan Türkoğlu, İsmet Ünal, Halim Özbaşlı, Gürkan Yıldırım isimlerinden oluştu.Denetleme Kurulunda, Metin Korkmaz, Kamil Doygun ve Beyhan Arıcıoğlu yer aldı.Merkez Birliği Delegeliğine, Mehmet Sedat Güngör, Rıza Posacı, Arif Gürdal, Coşkun Cerit, Çetin Kapucu, Tolga Önal, Yunus Emre Ertürk, Mustafa Kemal Kocabaş isimleri seçildi.Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 8.Olağan Genel Kurul toplantısına, Bakanlık Temsilcileri, Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Hayvancılık Kooperatifi Merkez Birliği Başkanı Ahmet Ertürk, Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, Aydın Kırmızı Et üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen, Aydın Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nazmi Koşar, Burdur Damızlık Birliği Başkanı Kemal Özcan, İzmir Damızlık Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa ve üyeler katıldı.