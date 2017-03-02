02.03.2017 18:17:59

Aydın'da cinsel istismar iddiası

Aydın'ın Efeler ilçesinde 17 yaşındaki bir kıza şantaj yaparak cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 17 yaşındaki S.K. hamile olduğunu öğrendi.

Yaşının küçük olması nedeniyle psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan S.K, polis ekiplerine kendisine şantaj yapan şahısların cinsel istismarına uğradığını söyledi.

Emniyetteki ifadesinde de ablasının arkadaşı S.S. tarafından 2014 yılında cinsel istismara uğradığını, bu sırada çekilen görüntülerle şantaj yapıldığını anlatan S.K, 3 yıl süresince yaklaşık 200 kişiyle ilişkiye girmeye zorlandığını ileri sürdü.

S.K'nın kendisiyle ilişkiye girdiği iddia edilen tüm şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

İfade doğrultusunda yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan, aralarında S.S'nin de bulunduğu 6 kişi, sevk edildikleri mahkemece "cinsel istismar, hakaret, tehdit ve şantaj" suçlarından tutuklandı.

Genç kızla ilişkiye girdiği öne sürülen şahısların tespiti için çalışma yürütüldüğü belirtildi.