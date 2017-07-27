27.07.2017 18:26:08

Aydın'da ByLock operasyonu: 40 gözaltı

Aydın'da polis ekiplerinin FETÖ terör örgütü üyesi ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda aranan 50 kişiden 40'ı yakalandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmas kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik il merkezi ve ilçelerde 20-27 temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 50 şüpheli şahıstan 40'ı yakalandı. 10 şüpheli şahıs halen firari olarak aranıyor.



Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, 25 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Gözaltındaki 12 şüphelinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.