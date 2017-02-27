28.02.2017 08:39:49

Aydın'da büyükbaş hayvanların küpelenmesi için protokol imzalandı

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü ile Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında sığır cinsi hayvanların küpelenmesi için sözleşme imzalandı.

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Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü ile Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında sığır cinsi hayvanların küpelenmesi için sözleşme imzalandı.Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü ile Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında sığır cinsi hayvanların tanımlanması tescili çerçevesinde çalışma esasları ve uygulamalarına ilişkin protokol Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş ile Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sedat Güngör tarafından imzalandı.İmzalanan bu protokol ile sığır cinsi hayvanların tanımlanması tescili ve izlenmesi yönetmeliği ve hayvan kimlik sistemi konusundaki tebliğ, genelge ve talimatlara uygun olması koşulu ile Aydın ili ve ilçelerinde doğan sığır cinsi hayvanların Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından küpelenerek (TÜRKVET) ulusal veri tabanına kaydedilmesinin sağlanacağı belirtildi.