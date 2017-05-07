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Aydın'da 'arabaya yaslanma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
08.05.2017 12:29:57

Aydın'da 'arabaya yaslanma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da iki grup arasında 'arabaya yaslanma' meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın'da iki grup arasında 'arabaya yaslanma' meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Aydın Muğla Karayolu Ovaeymir kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bir düğün salonunun önünde iki grup arasında iddiaya göre, 'arabaya yaslanma' meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmada H.D. ve Y.D. ile B.Y. ve S.B. arasında çıkan kavgada, B.Y. ve S.B., Y.D. tarafından bıçaklandı.

Kavgada sol karın kısmından ağır yaralanan B.Y. kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer yaralı S.B.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra mobese kayıtlarından plakası belirlenen otomobil ile kaçan H.D. ve Y.D.'yi takibe alan güvenlik güçleri, zanlıları Germencik'te yakaladı. Cumhuriyet savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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