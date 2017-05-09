10.05.2017 08:26:29

Aydın'da alageyiklerin yaşamı takip edilecek

Doğa Koruma Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile imzaladığı protokolle yeni yuvalarında alageyiklerin yaşamları takip edilecek.

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Doğa Koruma Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile imzaladığı protokolle yeni yuvalarında alageyiklerin yaşamları takip edilecek.Düzlerçamı'nda başlayan alageyiklerin yaşam öyküleri, Aydın Dilek Yarımadası- Büyük Menderes Deltası Milli Parkında devam edecek.Türkiye'deki nadir türlerden alageyikler (Dama dama) yaşam alanlarının yeniden tesisini amaçlayan çalışmaların bir parçası olarak, 2012 - 2014 yılları arasında Dilek Yarımadası- Büyük Menderes Deltası Milli Parkına yerleştirilmişti.Alageyikler bugüne kadar GPS vericili tasmalar ve fotokapanlar aracılığı ile sadece gözlendi. Doğa Koruma Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ve ODTÜ ile yapılan protokol ile alageyikler bundan böyle sistematik şekilde takip edilerek, alanda sayılarının ne kadar çoğaldığı üreme başarıları, herhangi bir yırtıcı baskısı altında olup olmadıkları gibi bilgiler daha sağlıklı biçimde belirlenecek.4. Bölge Müdürlüğü teknik elemanları ve ODTÜ akademisyenleri işbirliği ile fotokapan yöntemi kullanılarak planlanan çalışmalara başlanırken, Haziran ayı sonu itibari ile tamamlanacak izlemelerin, bulguların sonuçları ve kapsamlı analizleri ODTÜ akademisyenleri tarafından Kasım ayında sonuçlandırılacak.