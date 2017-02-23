23.02.2017 17:55:05

Aydın'da 7 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Aydın'da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına bulunan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Aydın'da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına bulunan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına bulunan 7 şüpheli Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.