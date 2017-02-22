22.02.2017 11:31:29
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesine sevk edildi.
Aydın'da 5 ByLock kullanıcı adliyeye sevk edildi
Aydın'da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ByLock kullanıcı oldukları iddia edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.Aydın'da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ByLock kullanıcı oldukları iddia edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesine sevk edildi.