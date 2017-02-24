24.02.2017 11:50:45

Aydın'da 4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Aydın'da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına bulunan dört şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Aydın'da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına bulunan dört şüpheli adliyeye sevk edildi.Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekiplerinin önceki günlerde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgularının devam ettiği öğrenildi.