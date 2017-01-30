Aydın'da 13 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Aydın'da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına bulunan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Aydın'da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına bulunan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.