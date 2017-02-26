Aydın Başak Koleji madalyaları topladı

27.02.2017 13:02:56
Aydın Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen ve 20-24 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşen Okullar Arası Yüzme İl Müsabakalarına 24 sporcu 4 takım halinde katılan okulumuz toplamda 81 madalya ve 4 kupa kazanmıştır.
50 M SIRTÜSTÜ Minikler (İkokul 9-10 yaş)
İl Birincisi; Dağhan KOŞAR
İl Üçüncüsü; Emre TOKATLIOĞLU
İl İkincisi; Defne İSEN
50 M SIRTÜSTÜ Küçükler (Ortaokul 9-12 yaş)
İl Birincisi; Defne Selen DÜNDAR
100 M SIRTÜSTÜ Minikler
İl İkincisi; Ekin Deniz DEMİR
İl Üçüncüsü; Emre TOKATLIOĞLU
İl Birincisi; Defne İSEN
İl Dördüncüsü; Zeynep Nur ÇELİK
100 M SIRTÜSTÜ Küçükler
İl Üçüncüsü; Defne Selen DÜNDAR
İl Dördüncüsü; Kayra POLAT
50 M KELEBEK Minikler
İl İkincisi; Dağhan KOŞAR
İl Üçünücüsü; Sude Hira DÜRÜ
50 M KELEBEK Küçükler
İl Üçüncüsü; Duru DEMİRKOL
100 M KELEBEK Küçükler
İl Üçüncüsü; Delfin Su KOŞAR
50 M KURBAĞALAMA Minikler
İl İkincisi; Dağhan KOŞAR
İl İkincisi; Defne Nisa METİN
İl Üçüncüsü; Defne İSEN
50 M KURBAĞALAMA Küçükler
İl İkincisi; Yağız YILDIRIM
İl Üçüncüsü; Delfin Su KOŞAR
100 M KURBAĞALAMA Minikler
İl Üçüncüsü; Dağhan KOŞAR
İl İkincisi; Defne Nisa METİN
İl Dördüncüsü; Defne İSEN
100 M KURBAĞALAMA Küçükler
İl İkincisi; Yağız YILDIRIM
İl İkincisi; Delfin Su KOŞAR
200 M KARIŞIK Küçükler
İl İkincisi; Defne Selen DÜNDAR
200 M SERBEST Küçükler
İl Dördüncüsü; Ali Ege BİLGİN
İl Dördüncüsü; Delfin Su KOŞAR
BAYRAK YARIŞLARI
* 4x50 M Serbest Bayrak Minik Kızlar İl Birincisi, (Defne İSEN, Sude Hira DÜRÜ, Zeynep Nur ÇELİK, Ö.Yağmur ARICI)
* 4x50 M Karışık Bayrak Minik Kızlar İl Birincisi, (Defne İSEN, Defne Nisa METİN, Sude Hira DÜRÜ, Yağmur ARICI)
* 4x50 M Serbest Bayrak Minik Erkekler İl İkincisi, (Emre TOKATLIOĞLU, Can GÜNEL, Ekin Deniz DEMİR, Dağhan KOŞAR)
* 4x50 M Karışık Bayrak Minik Erkekler İl İkincisi, (Ekin Deniz DEMİR, Can GÜNEL, Dağhan KOŞAR, Emre TOKATLIOĞLU)
* 4x100 M Serbest Bayrak Küçük Kızlar İl İkincisi, (Delfin Su KOŞAR, Duru DEMİRKOL, Kayra POLAT, Defne Selen DÜNDAR)
* 4x100 M Karışık Bayrak Küçük Kızlar İl Birincisi, (Kayra POLAT, Delfin Su KOŞAR, Defne Selen DÜNDAR, Duru DEMİRKOL)
* 4x100 M Serbest Bayrak Küçük Erkekler İl 2.si, (Ege ÖZBAY, Ali Ege BİLGİN, Z.Barkay BAYRAKTAR, Arda TOĞAN)
4x100 M Karışık Bayrak Küçük Erkekler İl 2.si, (Arda TOĞAN, Yağız YILDIRIM, Ali Ege BİLGİN, Z.Berkay BAYRAKTAR)
İl Bazında Takım Sıralamalarında;
Küçük Kızlarda Özel Başak Koleji İl Birincisi,
Küçük Erkeklerde Özel Başak Koleji İl Üçüncüsü,
Minik Kızlarda Özel Başak Koleji İl İkincisi,
Minik Erkeklerde Özel Başak Koleji İl İkincisi.
Aydın Başak Koleji madalyaları topladı
Aydın Özel Başak Koleji İl müsabakalarından 81 madalya ve 4 kupa ile dönerek büyük bir başarı elde etti.Aydın Özel Başak Koleji İl müsabakalarından 81 madalya ve 4 kupa ile dönerek büyük bir başarı elde etti.
Aydın Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen ve 20-24 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşen Okullar Arası Yüzme İl Müsabakalarına 24 sporcu 4 takım halinde katılan okulumuz toplamda 81 madalya ve 4 kupa kazanmıştır.
50 M SIRTÜSTÜ Minikler (İkokul 9-10 yaş)
İl Birincisi; Dağhan KOŞAR
İl Üçüncüsü; Emre TOKATLIOĞLU
İl İkincisi; Defne İSEN
50 M SIRTÜSTÜ Küçükler (Ortaokul 9-12 yaş)
İl Birincisi; Defne Selen DÜNDAR
100 M SIRTÜSTÜ Minikler
İl İkincisi; Ekin Deniz DEMİR
İl Üçüncüsü; Emre TOKATLIOĞLU
İl Birincisi; Defne İSEN
İl Dördüncüsü; Zeynep Nur ÇELİK
100 M SIRTÜSTÜ Küçükler
İl Üçüncüsü; Defne Selen DÜNDAR
İl Dördüncüsü; Kayra POLAT
50 M KELEBEK Minikler
İl İkincisi; Dağhan KOŞAR
İl Üçünücüsü; Sude Hira DÜRÜ
50 M KELEBEK Küçükler
İl Üçüncüsü; Duru DEMİRKOL
100 M KELEBEK Küçükler
İl Üçüncüsü; Delfin Su KOŞAR
50 M KURBAĞALAMA Minikler
İl İkincisi; Dağhan KOŞAR
İl İkincisi; Defne Nisa METİN
İl Üçüncüsü; Defne İSEN
50 M KURBAĞALAMA Küçükler
İl İkincisi; Yağız YILDIRIM
İl Üçüncüsü; Delfin Su KOŞAR
100 M KURBAĞALAMA Minikler
İl Üçüncüsü; Dağhan KOŞAR
İl İkincisi; Defne Nisa METİN
İl Dördüncüsü; Defne İSEN
100 M KURBAĞALAMA Küçükler
İl İkincisi; Yağız YILDIRIM
İl İkincisi; Delfin Su KOŞAR
200 M KARIŞIK Küçükler
İl İkincisi; Defne Selen DÜNDAR
200 M SERBEST Küçükler
İl Dördüncüsü; Ali Ege BİLGİN
İl Dördüncüsü; Delfin Su KOŞAR
BAYRAK YARIŞLARI
* 4x50 M Serbest Bayrak Minik Kızlar İl Birincisi, (Defne İSEN, Sude Hira DÜRÜ, Zeynep Nur ÇELİK, Ö.Yağmur ARICI)
* 4x50 M Karışık Bayrak Minik Kızlar İl Birincisi, (Defne İSEN, Defne Nisa METİN, Sude Hira DÜRÜ, Yağmur ARICI)
* 4x50 M Serbest Bayrak Minik Erkekler İl İkincisi, (Emre TOKATLIOĞLU, Can GÜNEL, Ekin Deniz DEMİR, Dağhan KOŞAR)
* 4x50 M Karışık Bayrak Minik Erkekler İl İkincisi, (Ekin Deniz DEMİR, Can GÜNEL, Dağhan KOŞAR, Emre TOKATLIOĞLU)
* 4x100 M Serbest Bayrak Küçük Kızlar İl İkincisi, (Delfin Su KOŞAR, Duru DEMİRKOL, Kayra POLAT, Defne Selen DÜNDAR)
* 4x100 M Karışık Bayrak Küçük Kızlar İl Birincisi, (Kayra POLAT, Delfin Su KOŞAR, Defne Selen DÜNDAR, Duru DEMİRKOL)
* 4x100 M Serbest Bayrak Küçük Erkekler İl 2.si, (Ege ÖZBAY, Ali Ege BİLGİN, Z.Barkay BAYRAKTAR, Arda TOĞAN)
4x100 M Karışık Bayrak Küçük Erkekler İl 2.si, (Arda TOĞAN, Yağız YILDIRIM, Ali Ege BİLGİN, Z.Berkay BAYRAKTAR)
İl Bazında Takım Sıralamalarında;
Küçük Kızlarda Özel Başak Koleji İl Birincisi,
Küçük Erkeklerde Özel Başak Koleji İl Üçüncüsü,
Minik Kızlarda Özel Başak Koleji İl İkincisi,
Minik Erkeklerde Özel Başak Koleji İl İkincisi.