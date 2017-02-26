27.02.2017 13:02:56

Aydın Başak Koleji madalyaları topladı

Aydın Özel Başak Koleji İl müsabakalarından 81 madalya ve 4 kupa ile dönerek büyük bir başarı elde etti.

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Aydın Özel Başak Koleji İl müsabakalarından 81 madalya ve 4 kupa ile dönerek büyük bir başarı elde etti.Aydın Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen ve 20-24 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşen Okullar Arası Yüzme İl Müsabakalarına 24 sporcu 4 takım halinde katılan okulumuz toplamda 81 madalya ve 4 kupa kazanmıştır.50 M SIRTÜSTÜ Minikler (İkokul 9-10 yaş)İl Birincisi; Dağhan KOŞARİl Üçüncüsü; Emre TOKATLIOĞLUİl İkincisi; Defne İSEN50 M SIRTÜSTÜ Küçükler (Ortaokul 9-12 yaş)İl Birincisi; Defne Selen DÜNDAR100 M SIRTÜSTÜ Miniklerİl İkincisi; Ekin Deniz DEMİRİl Üçüncüsü; Emre TOKATLIOĞLUİl Birincisi; Defne İSENİl Dördüncüsü; Zeynep Nur ÇELİK100 M SIRTÜSTÜ Küçüklerİl Üçüncüsü; Defne Selen DÜNDARİl Dördüncüsü; Kayra POLAT50 M KELEBEK Miniklerİl İkincisi; Dağhan KOŞARİl Üçünücüsü; Sude Hira DÜRÜ50 M KELEBEK Küçüklerİl Üçüncüsü; Duru DEMİRKOL100 M KELEBEK Küçüklerİl Üçüncüsü; Delfin Su KOŞAR50 M KURBAĞALAMA Miniklerİl İkincisi; Dağhan KOŞARİl İkincisi; Defne Nisa METİNİl Üçüncüsü; Defne İSEN50 M KURBAĞALAMA Küçüklerİl İkincisi; Yağız YILDIRIMİl Üçüncüsü; Delfin Su KOŞAR100 M KURBAĞALAMA Miniklerİl Üçüncüsü; Dağhan KOŞARİl İkincisi; Defne Nisa METİNİl Dördüncüsü; Defne İSEN100 M KURBAĞALAMA Küçüklerİl İkincisi; Yağız YILDIRIMİl İkincisi; Delfin Su KOŞAR200 M KARIŞIK Küçüklerİl İkincisi; Defne Selen DÜNDAR200 M SERBEST Küçüklerİl Dördüncüsü; Ali Ege BİLGİNİl Dördüncüsü; Delfin Su KOŞARBAYRAK YARIŞLARI* 4x50 M Serbest Bayrak Minik Kızlar İl Birincisi, (Defne İSEN, Sude Hira DÜRÜ, Zeynep Nur ÇELİK, Ö.Yağmur ARICI)* 4x50 M Karışık Bayrak Minik Kızlar İl Birincisi, (Defne İSEN, Defne Nisa METİN, Sude Hira DÜRÜ, Yağmur ARICI)* 4x50 M Serbest Bayrak Minik Erkekler İl İkincisi, (Emre TOKATLIOĞLU, Can GÜNEL, Ekin Deniz DEMİR, Dağhan KOŞAR)* 4x50 M Karışık Bayrak Minik Erkekler İl İkincisi, (Ekin Deniz DEMİR, Can GÜNEL, Dağhan KOŞAR, Emre TOKATLIOĞLU)* 4x100 M Serbest Bayrak Küçük Kızlar İl İkincisi, (Delfin Su KOŞAR, Duru DEMİRKOL, Kayra POLAT, Defne Selen DÜNDAR)* 4x100 M Karışık Bayrak Küçük Kızlar İl Birincisi, (Kayra POLAT, Delfin Su KOŞAR, Defne Selen DÜNDAR, Duru DEMİRKOL)* 4x100 M Serbest Bayrak Küçük Erkekler İl 2.si, (Ege ÖZBAY, Ali Ege BİLGİN, Z.Barkay BAYRAKTAR, Arda TOĞAN)4x100 M Karışık Bayrak Küçük Erkekler İl 2.si, (Arda TOĞAN, Yağız YILDIRIM, Ali Ege BİLGİN, Z.Berkay BAYRAKTAR)İl Bazında Takım Sıralamalarında;Küçük Kızlarda Özel Başak Koleji İl Birincisi,Küçük Erkeklerde Özel Başak Koleji İl Üçüncüsü,Minik Kızlarda Özel Başak Koleji İl İkincisi,Minik Erkeklerde Özel Başak Koleji İl İkincisi.