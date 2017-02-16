17.02.2017 08:38:55

Aydın ANALİG badmintonda yarı finale yükseldi

Spor Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde Anadolu Yıldızlar Ligi m8ANALİG) üsabakaları devam ediyor. Aydın Badminton Kız Takımı müsabakalarda yarı finale çıkmaya hak kazandı.

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Spor Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde Anadolu Yıldızlar Ligi m8ANALİG) üsabakaları devam ediyor. Aydın Badminton Kız Takımı müsabakalarda yarı finale çıkmaya hak kazandı.Bilecik'te gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Çeyrek Final Müsabakalarında başarılı grafik çizen Aydın Badminton Kız Takımı, İstanbul Anadolu Takımını 5-0, Çanakkale'yi 5-0 mağlup ederek Manisa'ya 3-2 mağlup olarak yarı finale çıkmaya hak kazandı. Erkek takımı ise çeyrek finalde elenerek yarı finale çıkmaya hak kazanamadı.Şeyda Gökçe, Burçin Çetin, Beyza Demir, Busenur Arıcı ve Beyzanur Baş'dan oluşan ANALİG Aydın Kız Badminton Takımı, 24 - 26 Mart 2017 tarihlerinde Eskişehir'de yapılacak olan yarı finalde Aydın'ı temsil edecek.Sporcuların antrenörü ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü Kasım Meşe, "Erkeklerde kıl payıyla yarı finali kaçırmanın üzüntüsünü yaşasak da bayan takımımızın başarılı maçlarıyla yarı finale çıkması bizleri sevindirdi. Kız takımımız tecrübeli sporcularımızdan oluşmaktadır. Hedefimiz her zaman olduğu gibi bu turnuvada da Türkiye Şampiyonluğu. Yarı finallere sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. En iyi dereceyi elde ederek Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker'de, yarı finallere çıkan badminton kız takımını tebrik etti ve yarı final müsabakalarında başarılar diledi.