04.02.2017 13:09:03

Aydemir, 'Yeni yönetim, hizmet bayrağını daha ilerilere taşıyacaktır'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İl Başkanlığını ziyaret ederek İL Başkanı Mehmet Emin Öz ve Yönetim kurulu Üyeleriyle istişare toplantısı yaptı.

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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İl Başkanlığını ziyaret ederek İL Başkanı Mehmet Emin Öz ve Yönetim kurulu Üyeleriyle istişare toplantısı yaptı.LÜGATİMİZDEN BEN KAVRAMINI ÇIKARDIKAK Parti'nin siyaset konseptine kurumsal anlayışı bütün kodlarıyla raptettiğini söyleyen Aydemir, "2001'de vira bismillah dediğimiz andan bugüne lügatimizden ben kavramını çıkarmış bir siyasi hareketiz. Çıktığımız yolda varılacak tek adresin erdem ve fazilet olduğuna iman edenlerdeniz. En önemlisi de, siyasetin ahde vefa üzerine bina edilmesi gerektiğini biliyoruz. İşte bu sebeptendir ki, milletimize verdiğimiz hizmet sözünün arkasında olup gereğini yaptık. Girdiğimiz her seçimde ezici bir kabulün altında yatan temel sebep budur" dedi.VEFA KAİDESİ ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYORUZİl Yönetiminin yeni oluştuğunu, hizmette ciddi bir gayret ve şevk anlayışını gördüğünü, bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu da ifade eden Aydemir, "AK Kadrolar biri diğerinden ayrılmayacak derecede kardeşane bir münasebetle birbirlerine bağlıdırlar. Kurulduğumuz günden bu yana AK Davaya hizmet eden herkese medyunu şükranız. Yeni yönetimimiz de İl Başkanımız Mehmet Emin Öz Bey riyasetinde aldıkları hizmet bayrağını çok daha ileri noktalara taşıyacaklardır. Buna bütün yüreğimizle inanıyoruz." Dedi.AK LİDERİN BELİRLEDİĞİ UFUKTAN AYRILMADIKMühim olanın Kurucu liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği ufuktan ayrılmamak olduğunu da kayda geçen Aydemir daha sonra şunları söyledi, "AK Hizmet ekibi olarak, siyaset kulvarında hep bir ak terbiye ve ak edep üzere yürüdük. Bizim için olmazsa olmaz kavramlardan birisi töre'dir. Töremiz gereği büyük küçük ayırdında çok dikkatli davranıp, Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu ilkeleri takiple siyaset yaptık, yapıyoruz. Elbette, hizmette Yıldırım kavramını çağrıştıran Sayın Başbakanımıza olan sadakat ve samimi bağlılığımız da, bu yolda aldığımız mesafeyi daha muhkem kılıyor. Bu hali, bütün teşkilat mensuplarımız birer rehber olarak kabul edip, ona göre yol alıyoruz. İnşaallah çok yakın zamanda milletimizle yeniden sandık zemininde buluşup yeniden "millet hem nasıl milletmişiz, dünyaya gelmiş milliyet nedir öğretmişiz" gerçeğini göstereceğiz."