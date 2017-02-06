06.02.2017 10:09:21

Aydemir, 'Ulaştırma Firmaları örnek alınsın!'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, EYOF etkinliği çalışmalarını yerinde görmek için ilgili birimleri ziyarete devam ediyor. Son olarak EYOF 2017 Ulaştırma Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Aydemir, 'Ulaştırma firmalarımızın sergilediği birlik ve beraberliğin takdire şayan olduğunu' söyledi.

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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, EYOF etkinliği çalışmalarını yerinde görmek için ilgili birimleri ziyarete devam ediyor. Son olarak EYOF 2017 Ulaştırma Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Aydemir, "Ulaştırma firmalarımızın sergilediği birlik ve beraberliğin takdire şayan olduğunu" söyledi.BU BİRLİKTELİK ÇOK DEĞERLİDİREYOF'ta 4 firmanın ortak konsorsiyumu ile ulaşıma dönük ihalenin alınmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Aydemir, "4 firma birlikteliği ile bu ihale alındı ama, gerçekte 8 firma söz konusu araçları temin ediyor. Bu ulaşım sektöründeki ticari yaklaşımın ne derece birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ettiklerini göstermesi bakımından çok değerlidir, önemlidir" dedi.İL EKONOMİSİNE KATKI SUNACAKElde edilecek parasal değerin paylaşımı bakımından bütün bir İl'e ortak yayılacağına da vurgu yapan Aydemir, "İhaleyi alan kardeşlerimiz, ben değil biz gerçeğinden hareket edip, araç kiralama işini çok sayıda İlçe Merkezine dahi yaymış durumdalar. Bu ilçelerimizin ekonomisine katkı sunacak bir yaklaşımdır. Yine, binek araçları, oto kiralama firmalarından, büyük araçları da otobüs firmalarından temin etmeleri çok yerinde ve İl ekonomisine topyekun değer sunacak bir tarzdır." Notunu düştü.ORTAKLIK KÜLTÜRÜ BİZİM GENLERİMİZDE VAR!Sporcular başta olmak üzere, gelen yerli yabancı heyet üyelerine hizmet verecek bu koordinasyon merkezinin aldıkları görevi yüzlerinin akıyla yerine getireceğinden emin olduğunu da ifade eden Aydemir daha sonra şunları söyledi, "Erzurum'da öteden beri şikayet konusu olan birlikte ticari aktivite yapamama anlayışının, yani ortaklık kültürü noksanlığının bu örnekten hareketle suni olduğu ortaya çıkmıştır. Sahici olanı, Erzurum'un ahilik yüksek kültürüyle ticaret geleneğine sahip olduğu gerçeğidir. Son örnek buna esaslı bir işarettir. Umuyor ve bekliyoruz ki, benzeri yaklaşımlar iktisadi, sosyal, kültürel her sahada kabul görüp, hayata geçirilsin. 254 araçla 12 gün boyunca hizmet verecek kardeşlerimize, koordinasyon merkezi yöneticilerine ve çalışanlarına başarı diliyorum."