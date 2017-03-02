02.03.2017 15:08:58

Aydemir, 'Muhasebeciler millet ve devlet adına hesap tutuyorlar'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Muhasebeciler Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak, 'İktisadi hayatın olmazsa olmazı Muhasebeciler, verdikleri hizmetlerle her türlü takdiri hak etmektedirler' dedi.

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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Muhasebeciler Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak, "İktisadi hayatın olmazsa olmazı Muhasebeciler, verdikleri hizmetlerle her türlü takdiri hak etmektedirler" dedi.YATIRIMLARDA PAY SAHİBİDİRLERAydemir, "Muhasebeciler, Mali Müşavirler devletle tüccar arasında sahici bir köprü vazifesi görmektedirler. Dolayısıyla devletin yaptığı her türlü hizmette muhasebecilerin emeği, katkısı bulunmakta, tahakkuk ettirdikleri vergiler sayesinde yatırımlar gerçekleşmektedir" değerlendirmesinde bulundu.ONLAR SAYESİNDE KAYIT DIŞILIĞI AZALIYOR!3568 Sayılı yasa ile mesleğin disiplin altına alındığını da söyleyen Aydemir, "Sürekli değişen mevzuata rağmen Muhasebecilerin mesleklerine olan bağlılıkları yaptıklarına yansımakta, kayıt dışılığın giderek azalmasına da bu halin ciddi katkısı olmaktadır. 1 - 7 Mart Muhasebeciler Haftası münasebetiyle meslek mensubu arkadaşlarımı kutluyor, çok daha iyi şartlarda hizmet vermeleri için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen gayreti sarf edeceğimizi ifade ediyoruz." Dedi.