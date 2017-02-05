05.02.2017 16:00:40

Aydemir'in jesti Oltu Taşını gündeme taşıdı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in bir TV programı sonrasında sunucu Ardan Zentürk'e Oltu Taşı bir tespih hediye etmesi, Oltu Taşının ve bölge illerinin reklamı bakımından hayli ses getirdi.

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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in bir TV programı sonrasında sunucu Ardan Zentürk'e Oltu Taşı bir tespih hediye etmesi, Oltu Taşının ve bölge illerinin reklamı bakımından hayli ses getirdi.Aydemir TV 24'te cazibe merkezleri projesini anlattıHükümetin açıkladığı Cazibe Merkezleri Projesinin Doğu Anadolu'ya yansıyan tarafını anlatan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir haber arasında Zentürk'e uç kısmında ay yıldız bulunan bir tespihi günün hatırası olarak sundu. Bunun üzerine kameranın kendisine yöneldiğinde kullandığı ifadeler ve yaptığı tespitler "Oltu Taşı" için bulunmaz bir tanıtım fırsatı oldu.Oltu taşından yapılmış özel tespihAnadolu coğrafyasının yüksek yürekliliğine hayranım diyen Ardan Zentürk, "İbrahim Aydemir, Erzurum Milletvekilimizi yolcu ettim. Tam çıkarken bana Oltu taşından yapılmış bu çok özel tespihi hediye etti. Sağ olsun, var olsun, bunu size de göstereyim" ifadelerini kullandı.Zentürk, izleyenleri bölge illerine gitmeye çağırdıBunu niye gösteriyorum kaydını da düşen Ardan Zentürk, "Yolunuzu buralara düşürün, Erzurumlara Erzincanlara, Bayburtlara, Kars'a, Iğdır'a. Oralarda ne servetler yatıyor. Kültürel anlamda. Onun için, hep aynı yerlerde dolaşmayın istiyorum. Buralara da gidin, güvenlikli yerler buralar" şeklinde konuştu.