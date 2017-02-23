23.02.2017 11:54:46

Aydemir'den referandum değerlendirmesi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Bölücü terör örgütünün Anayasa değişikliği referandumundan 'evet' çıkacağını anladığını, bunun da terör örgütünü paniğe sürüklediğini belirterek, 'Terör Örgütü panikte. Onların bu durumunu aziz milletimiz yakından takip ediyor, biliyor, buna göre de yüce milletimiz pozisyonunu 'Evet' ifadesiyle şekillendiriyor' dedi.

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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Bölücü terör örgütünün Anayasa değişikliği referandumundan 'evet' çıkacağını anladığını, bunun da terör örgütünü paniğe sürüklediğini belirterek, "Terör Örgütü panikte. Onların bu durumunu aziz milletimiz yakından takip ediyor, biliyor, buna göre de yüce milletimiz pozisyonunu 'Evet' ifadesiyle şekillendiriyor" dedi.Bölücüler hayır, yüce milletimiz ise evet diyorTBMM Genel Kurulunda söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 16 Nisanda gerçekleşecek olan Anayasa değişikliği referandumunda kimlerin hangi tercihe yöneldiğine işaret ederek, "Meramınızı anlatırken farklı metotlar kullanırsınız; bunlardan birisi de, karşı cenahta olanların konumlarını, durumlarını tarifle mümkündür. 16 Nisanda yapılacak Anayasa değişiklik referandumu için orta yerde bir fotoğraf var, dahası videolu görüntüler bulunuyor; hâli izah bakımından çok net mesajlar veriyor, özetliyorum: Terör örgütünün sözde yöneticilerinden Cihan Eren diyor ki: "Referandumdan 'Evet' çıkarsa PKK'nın sonu olur."Örgüt panikte. Bu durumu aziz milletimiz yakından takip ediyor, biliyor, buna göre de pozisyonlarını "Evet" ifadesiyle şekillendiriyor" diye konuştu.FETÖ'cü iblisler tek tip elbiseyle yargılanmalıKonuşmasının devamında, FETÖ'cü hainlerin tek tip elbiseyle yargılanmaları gerektiğini belirten Milletvekili Aydemir, "Bir başka not: Menfezden çıkmış FETÖ'cü bir iblisin son fotoğrafı. Algı oluşturmak adına temiz adam resmi vermeye çalışan 15 Temmuz vatan haininin mahkeme resimleri kamu vicdanını yaralamıştır. Bunlar tek tip elbiseyle yargılanmalı ve arzu ettikleri mesajı vermelerine fırsat verilmemeli" dedi.