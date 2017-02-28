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AYD Başkanı Belgü:
28.02.2017 16:31:00

AYD Başkanı Belgü:

-'Türkiye'nin dört bir yanında faaliyetlerine devam eden AVM'lerin kapanması söz konusu değil'-'Elbette AYD olarak bizler de AVM'ler konusunda doygunluğa ulaştığını gözlemlediğimiz şehirlere daha fazla yatırım yapılmaması konusunda önlemlerimizi alıyoruz'-'Cadde mağazalarının AVM'lerin ikamesi değil ancak yol arkadaşı, destekçisi olabilir. Ekonomimizi ve ülkemizi, birini yıkıp yerine diğe

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyetlerine devam eden AVM'lerin kapanmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

AYD'den yapılan açıklamaya göre Belgü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in basında yer alan "bazı AVM'lerin yıkılacağı, hastane ya da benzeri amaçlı kullanılacağına" dair açıklamalarına istinaden değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanında faaliyetlerine devam eden AVM'lerin kapanmasının söz konusu olmadığını aktaran Belgü, "Sayın Bendevi Palandöken Bey'in yıllardır başarıyla temsil ettiği kurum ve kuruluşların taleplerini dile getirme ve ileriye dönük olmaktan ziyade güncel taleplerini paylaşma arzusu ile yaptığı açıklamaları anlıyor ve saygı ile karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ancak bugün organize perakendenin sağladığı 800 binin üzerindeki istihdamın 480 binini, yani yarısından fazlasını AVM'lerin oluşturduğunu anımsatan Belgü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam çağrısı doğrultusunda, ülkenin gelişimi için gelecek dönemde de AVM yatırımlarının artacağına ve daha fazla çalışana ulaşacağına olan inançlarının tam olduğunu dile getirdi.

Belgü, perakende markalarını kullanıcıları ile buluşturma misyonuna ek olarak AVM'lerin gerek inşaat sürecinde gerekse ziyarete açıldığı andan itibaren temizliğinden, güvenliğine kadar geniş bir alanda istihdam sağladığını anımsattı.

Palandöken'in açıklamalarında üzerinde durduğu cadde mağazaları konusuna da değinmek istediğini belirten Belgü, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz önemli bir sektörün parçası olan belirleyici bir dernek olarak, perakendecimizle, üreticimizle, tedarikçimizle, AVM'lerimizle, cadde mağazalarımızla bir arada, kol kola ekonomimizi daha iyi yerlere getirebilmek, istihdama fayda sağlayabilmek, toplumumuzun refah düzeyini yükseltebilmek için çalışıyoruz. Gönül ister ki ülkemizin dört bir yanında caddelerde mağazalar açılsın, perakende markalarımızın kullanıcılarına erişimi AVM'lerimiz dışında da artsın, ziyaretçiler tüm markalara daha da kolay ulaşabilsin... Ancak cadde mağazacılığı bugün ülkemizin perakende alanındaki önde gelen isimlerinin de dediği gibi çok zor. Bugün bir Avrupa ülkesine, örneğin Paris'e ya da Roma'ya baktığınızda şehir yapılanmasının meydanlar üzerine kurulduğunu görüyorsunuz. Bu Orta Çağ'dan kalma kentlerde yoğun olarak görülen bir yapılanma şekli; meydanlar ve bu meydanların etrafında yer alan mağazalar. Fakat paylaştığım gibi ülkemizde bunun bir kültürel karşılığı olmadığı; caddelerimiz ve sokaklarımız buna imkan vermediği için cadde mağazacılığı da bir o kadar zorlaşıyor, kentleşmede önemli bir fonksiyon görevi gören bu meydanların yerini ülkemizde AVM'ler alıyor."


-"Bugün Türkiye'nin 20 şehrinde AVM bulunmuyor"


Hulusi Belgü, Türkiye'deki AVM'lerde bin kişi başına düşen kiralanabilir alan 141 metrekare iken Avrupa'da bu rakamın 206 metrekare olduğunu, bu metrekarelere gelir seviyesi Türkiye'den daha düşük olan Avrupa ülkelerinin de dahil olduğunu bildirdi.

Bu durumun kültürel yapıları gereği bu kadar çok cadde mağazasına ve alana sahip olmalarına rağmen, Avrupa'da bin kişi başına düşen kiralanabilir alanın Türkiye'dekinden yüzde 31,5 daha fazla olduğunu gösterdiğini aktaran Belgü, "Elbette AYD olarak bizler de AVM'ler konusunda doygunluğa ulaştığını gözlemlediğimiz şehirlere daha fazla yatırım yapılmaması konusunda önlemlerimizi alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belgü, bugün Türkiye'nin 20 şehrinde AVM'nin bulunmadığını, bu konfor ve düzeni oralarda yaşayan halk ile buluşturmanın dernek olarak en büyük amaçlarından birini oluşturduğunu dile getirdi.

Üye kurumlarıyla bu gelişmeleri istişare edip, yatırımların sektöre aç alanlara yönlendirilmesi konusunda değerlendirmeler yaptıkları bilgisini veren Belgü, "Hiçbir yatırımcının, hakeza derneğimizin de amacı doğuştan ölü bir yatırımın hayata geçmesi olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Belgü, şu anda ülke genelinde halka hizmet eden 377 AVM'nin bulunduğunu belirterek, şunları da kaydetti:

"Bu AVM'lerimiz alışveriş yapılan alanlar olmanın ötesinde gerek ekonomimize gerekse toplumumuza birçok fayda sunuyor. Halkımızın gönül rahatlığıyla ailesi ve arkadaşları ile vakit geçirebildiği, mevsimsel değişikliklere maruz kalmadan, tüm sosyal faaliyetlerini sürdürebildiği bu alanlar, perakende markalarımızın gelişimi için de ciddi katma değer sunuyor.

Ülkemizin yükselen değerleri olan perakende markalarımız, AVM'ler içinde global markalarla rekabet etme fırsatı buluyor; kendilerini hızla geliştirme ve kat ettikleri bu gelişimle ülkemizi yurt dışında temsil etme imkanına kavuşuyor. Bugün yurt dışında bir Türkiye markası gördüğümüzde elde ettikleri başarılarla hangimiz gururlanmıyoruz? Tüm bu sonuçlar ve ülkemizin hem ekonomik hem de toplumsal istikbali göz önüne alındığında; cadde mağazalarının AVM'lerin ikamesi değil ancak yol arkadaşı, destekçisi olabilir. Ekonomimizi ve ülkemizi, birini yıkıp yerine diğerini getirmekle değil, her iki alanımızı da geliştirmeye çalışarak daha iyi hale getirebiliriz düşüncesindeyim."


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