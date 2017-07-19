19.07.2017 11:05:30

Aybüke öğretmenin şehit olduğu saldırının emrini veren PKK'lı öldürüldü

Bitlis'te öldürülen PKK'lı Ali Ulaş'ın öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği saldırının talimatını verdiği belirlendi.

Bitlis'te PKK'lılarla çıkan çatışmada 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. "Kia Koçer" kod adlı Ali Ulaş'ın, örgütün sözde "Garzan eyaleti 5'li yürütme komitesinde" görevli olduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde başına 1 milyon lira ödül konulan "yeşil" kategoride yer aldığı tespit edildi.



Ulaş'ın 2014'te korucu Nihat Çaprak'ın şehit edilmesi olayının faili olduğu, Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Başkanı'nın aracına düzenlenen saldırıda, başka araçta bulunan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği saldırının talimatını verdiği belirlendi.



Bitlis kırsalında, Irak'ın kuzeyindeki örgüt kampları havadan vuruldu, 2 PKK'lı öldürüldü. Hakkari Şemdinli'de de 1 PKK'lı öldürüldü, 1 PKK'lı yakalandı.