23.07.2017 20:36:23

Aybastı Perşembe Yaylası Başpehlivanı Recep Kara

Ordu'nun Aybastı ilçesinde düzenlenen 911. Aybastı Perşembe Yaylası Güreş müsabakalarında başpehlivan Recep Kara oldu.



Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivalinde başpehlivanlık mücadelesi nefes kesti. Binlerce kişinin takip ettiği başpehlivanlık müsabakasında geçen yılın Kırkpınar Başpehlivanı olan, bu yıl ilk müsabakada sayı ile yenilen ve aynı zamanda Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Recep Kara ile Samsun Ladikli Fatih Atlı karşılaştı. Yaklaşık yarım saat süren müsabakada Recep Kara, yaptığı hamle ile rakibini tuşla mağlup ederek 911. Aybastı Perşembe Yaylası Başpehlivanı oldu.



Başpehlivan Recep Kara'nın altın madalyasını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz taktı.



