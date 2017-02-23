23.02.2017 11:54:04

Ayan Mahallesi'nin altyapı çalışmaları tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarıgöl Ayan Mahallesi'nde başlattığı yeni kanalizasyon hattı çalışmasını kısa süre içerisinde tamamlayarak mahalledeki altyapı ihtiyacını giderdi.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarıgöl Ayan Mahallesi'nde başlattığı yeni kanalizasyon hattı çalışmasını kısa süre içerisinde tamamlayarak mahalledeki altyapı ihtiyacını giderdi.MASKİ tarafından Sarıgöl Ayan Mahallesi'nin kanalizasyon hattı bulunmayan kısmında yeni bir hat inşa etti. Ara sokaklarda yaşayan vatandaşların altyapı konusunda yaşadığı sıkıntıları çözüme kavuşturmak için harekete geçen MASKİ ekipleri mahallede çalışma başlattı. İlçe merkezinde yer alan mahalledeki yaya ve araç geçişinin aksamaması için hat döşeme işlerini hızla tamamlayarak çalışmalarını noktaladı. Biten altyapı çalışmalarının ardından Sarıgöl Belediyesi de sokakların parke döşeme çalışmalarını başlatarak, mahalleyi yepyeni bir görünüme kavuşturuyor.Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü ve Sarıgöl Belediyesi tarafından koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sayesinde tüm eksiklerinin tek tek tamamlandığını ifade eden mahalle sakinlerinden Hamdi Tatar, "Sağolsun Cengiz Ergün Başkanımızın desteğiyle Belediye Başkanımız da gereği neyse bir bir hizmetleri yapmaya başladı. Aklımıza hayalimize gelmeyecek hizmetler geliyor. Halk da bunlardan gerçekten güzel bir şekilde faydalanıyor. Hatta daha önce siyasi olarak farklı düşüncede olanlar dahi şuanda millete hizmeti getirenin yanında. 'Başka ilçelerde var, bizde yok' diyebileceğimiz bir şeyimiz kalmadı. Hele ki altyapı komple değişiyor. Önceki gün talep ettik, hemen gelip çalışmaya başladılar. Eskiden ayak bastığımız yer çöküyor, su oluyordu. Şimdi sağlıklı, yeni özel borular döşendi. Yollarda kanalizasyondan dolayı su birikintileri oluyordu önceden. Şuan her yerde rögarlar, ızgaralar, kapaklar var. Altyapı gerçekten dört dörtlük olmuş durumda" diye konuştu.