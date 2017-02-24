24.02.2017 16:51:30

Ayaküstü bin 300 lira dolandırıldı

Eskişehir'de yaşanan dolandırıcılık olayında, talihsiz vatandaş banka içerisinde tanıştığı şahsa bin 300 lira vererek dolandırıldı.

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Eskişehir'de yaşanan dolandırıcılık olayında, talihsiz vatandaş banka içerisinde tanıştığı şahsa bin 300 lira vererek dolandırıldı.Olay İstiklal Mahallesi Çınar sokakta yaşandı. Öğlen saatlerinde gerçekleşen olayda İ.I. (19) isimli vatandaş, bankada kendisini muhasebeci olarak tanıtan bir şahısla tanıştı. 40-50 yaşlarındaki dolandırıcı genç adama, "İş yerinizin muhasebecisiyim, iş yeri sahibinizin numarası eski telefonumda kaldı" dedi. Bunun üzerine iş yeri sahibinin numarasını dolandırıcıya veren genç adam, şahısla birlikte bankadan çıkarak yürümeye başladı. Bu sırada dolandırıcı şahsın patronu ile konuştuğunu sanan genç adam, konuşma bittikten sonra dolandırıcının, "T. bey, senden bin 300 lira parayı bana vermeni istedi" sözlerine inandı. Bunun üzerine parayı veren genç adam, ardından patronunu aradı. Patronunun, "Kimseye para vermeni istemedim" demesi üzerine dolandırıldığını anlayan İ.I., şahsın yanından kaybolması üzerine şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.