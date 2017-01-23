23.01.2017 23:33:17

'Ayağa kalkmasını bilmeliyiz'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Camunak, kötü bir sonuç aldıklarını ve ayağa kalkmasını bilmeleri gerektiğini söyledi

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Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Camunak, kötü bir sonuç aldıklarını ve ayağa kalkmasını bilmeleri gerektiğini söyledi.Sahasında Beşiktaş'a 4-1 yenilen Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Mustafa Camunak maç sonu yaptığı açıklamada, "Alanyaspor olarak ayağa kalkmasını bilmeliyiz" dedi.Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Camunak, "Zorlu bir karşılaşma olacağı belliydi. Ona rağmen pozitif oyun oynamaya çalıştık. Bunda da zaman zaman başarılı olduk. Rakibimiz Beşiktaş böyle basit hatalarda cezayı hemen kesebiliyorlar. Bizi cezalandırdılar. Kötü bir sonuç aldık. Olmasını istemediğimiz bir sonuç oldu. Ayağa kalkmasını bilmeliyiz. Oyuncuları maça hazırlamak için çok çalıştık. Bundan sonraki süreçte yeni gelecek hoca olacak, Afrika Kupası'ndan dönecek oyuncularımızdan sonra Alanyaspor ayağa kalkacak ve lige devam edecek" dedi.(Adem Akalan - Harun Erdoğdu /İHA)