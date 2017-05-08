09.05.2017 00:01:38

Avusturya meclisinden tartışmalı burka yasağına onay

Yüzün tanınmayacak şekilde örtünmesinin yasaklandığı kanun tasarısı, mecliste hükümeti oluşturan koalisyon partilerine mensup milletvekillerinin oyları ile kabul edildi- 'Burka yasağı' olarak nitelenen yasa, ekim ayında yürürlüğe girecek

Avusturya'da tepkilere neden olan, kamusal alanda yüzün tamamının örtülmesini yasaklayan kanun teklifi, ulusal mecliste koalisyonu oluşturan partilerinin oyları ile kabul edildi. Yasak, ekim ayından itibaren uygulanacak.

Avusturya ulusal meclisi medya biriminden yapılan açıklamada, yeni uyum paketi kapsamında getirilen sunulan kanun tasarısının, hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) oyları ile meclisten geçtiği belirtildi.

"Ekim ayı itibarıyla herhangi bir nesne ile yüzün tanınmayacak şekilde örtülmesi veya saklanması 150 avroya kadar para cezasına çarptırılacak." ifadelerine yer verilen açıklamada, yasağın toplu taşıma araçları dahil, mahkeme, okul ve üniversitelerde de uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, yasağın sağlık, spor ve kültürel nedenlerle kask, maske gibi yüzün tanınmasına engelleyen unsurları kapsamadığı vurgulandı.

Ülkedeki birçok sivil toplum örgütü ve hukukçu, "burka yasağı" olarak nitelendirilen yasaya tepki gösteriyor.

- Radikal içerikli yazılı metin dağıtımı yasaklanıyor

Öte yandan açıklamada, yeni uyum yasası kapsamında sığınmacılar başta olmak üzere yabancılara yönelik Almancanın yanı sıra Avusturya değerlerini anlatan kursların da verileceği duyuruldu.

Ayrıca yasa kapsamında radikal fikirleri içeren kitap, dergi gibi yazılı metinlerin topluma açık yerlerde dağıtılması da yasaklanıyor.

Avusturya Dışişleri ve Uyum Bakanı Sebastian Kurz tarafından geçen yıl gündeme getirilen vücudun tamamını örten burka tarzı giysilerin kamusal alanda yasaklanmasına ilişkin düzenleme, yeni uyum paketi kapsamında 2017'nin ocak ayında hükümet programına girmişti.

İlk haliyle kısmı başörtüsü yasağını da kapsayan düzenleme, başta Müslümanlar olmak üzere toplumun birçok kesimi tarafından protesto edilmiş, başörtüsüne ilişkin kısıtlamanın çıkartıldığı yasa geçen mart ayında hukuk komisyonundan geçmişti.

Yasanın, meclis onayının ardından temmuz ayında yürürlüğe gireceği bildirilmiş ancak Bakanlar Kurulunda görüşülen yasanın uygulanabilmesi için gereken ön hazırlıklar nedeni ile sonbaharda yürürlüğe girmesi tavsiye edilmişti.