10.05.2017 20:55:22

Avusturya hükümetinde koalisyon çatlağı

Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Başkanı Reinhold Mitterlehner, 15 Mayıs'ta hükümetteki görevinden ayrılacağını bildirdi

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Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Başkanı Reinhold Mitterlehner, 15 Mayıs'ta hükümetteki görevinden ayrılacağını bildirdi.ÖVP Başkanı Reinhold Mitterlehner, düzenlediği basın toplantısında, 15 Mayıs'ta görevi bırakacağını bildirdi. Avusturya Başbakanı Christian Kern de Mitterlehner'in istifa kararına ilişkin, hükümetin son bir yılda yaptıklarını anlatarak, Avusturya Halk Partisi ve Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'a reform ortaklığı teklifinde bulundu.Avusturya Halk Partisi ile yürütülen koalisyonun bitirilmesi yönünde herhangi bir açıklama yapmayan Kern, ÖVP'nin vereceği kararın ardından daha önce planlanan hükümet programının devam ettirilmesinin önemini vurguladı.(Mehmet Emin Avcı /İHA)