01.02.2017 22:42:27

Avusturya'da Müslümanlardan burka tepkisi

Avusturya hükümetinin, kamuya açık alanlarda yüzü kapatan kıyafetlerin yasaklanması planı başta Müslümanlar olmak üzere ülkede yaşayan farklı kesimlerin tepkisini çekti.

Avusturya İslam Toplumu Başkanı İbrahim Olgun gelişmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis, hakim ve savcılara ilişkin halihazırda bir kılık kıyafet uygulaması olduğuna işaret ederek, hükümetin bu alana özellikle dikkat çekmesini anlamlandıramadıklarını ve popülist bir yaklaşım sergilendiğini ifade etti.

Avusturya'nın demokratik bir ülke olduğunu, bu değerleri kaybetmesinin kendilerini üzeceğini söyleyen Olgun, hükümetin programında başörtüsü yasağı ifadesinin geçmediğine değinerek, "Başörtüsü yasağına her alanda karşıyız. Bu konudaki tutumumuz net. Şayet hükümet başörtüsü yasağı getirmek isterse, tüm hukuki yollara başvurarak, mücadelemizi vereceğiz." dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder