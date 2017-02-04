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Avusturya’da “Başörtüme Dokunma” protestosu
04.02.2017 22:06:34

Avusturya’da “Başörtüme Dokunma” protestosu

Müslüman Sivil Toplum Ağı (NMZ) üyeleri Müslüman kadınların giyimleri üzerinden siyaset yapılmasına karşı durmak için protesto gösterisi düzenledi.

AA'nın aktardığı bilgiye göre Müslüman Sivil Toplum Ağı (NMZ) üyesi Nasfiye Yunusi, Müslüman kadınların giyimleri üzerinden siyaset yapılmasına karşı durmak için protesto gösterisi düzenlediklerini belirterek, içerdiği kısmi başörtüsü yasağı ile kabul gören yeni yasa tasarısının, ülkedeki azınlığı ikinci sınıf vatadaş statüsüne indirdiği ve başta kadınlar olmak üzere Müslüman azınlığı sosyal yaşantının dışına ittiğini söyledi.

Başkent Viyana'da en az 4 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen protesto gösterisinde, "Başörtüsü yasağına Hayır", "Benim vücudum, Benim seçimim", "Avusturya'da Müslüman yasağı" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, vücudun tamamını örten burka ve kısmı başörtüsü yasağını protesto etti.

İnsan hakları meydanında toplanan göstericiler, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında, kadınların giysileri üzerinden siyaset yapılması kınanırken, kadınların Avrupa'da artan İslamofobik saldırıların başlıca kurbanları olduğu vurgulandı. Ayrıca açıklamada, ülkede yükselen aşırı sağcı ve popülist söylemin etkisi ile ekonomik ve sosyal sorunların suçlusu olarak Müslümanların hedefe konulduğu anlatıldı.

Müslüman Sivil Toplum Ağı (NMZ) üyesi Nasfiye Yunusi, Müslüman kadınların giyimleri üzerinden siyaset yapılmasına karşı durmak için burada toplandıklarını belirterek, “İçerdiği kısmi başörtüsü yasağı ile kabul gören yeni yasa tasarısı, azınlıkları ikinci sınıf vatandaş statüsüne düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda Avusturya'da yaşayan Müslüman azınlığı, özellikle de kadınları toplumun ve sosyal yaşantının dışına itiyor” diye konuştu.

Yunusi ayrıca, her kadının kendi kılık kıyafetini kendisinin belirlemesi gerektiğini, herhangi bir ayrımcılık ve baskı olmaksızın rahatlıkla yaşamını sürdürebilmesinin bir hak olduğunu ifade etti.

Avusturya İslam toplumu adına konuşan Carla Amina Baghajati de Bugün burada başta Müslüman kadınlar olmak üzere, birçok sivil toplum kuruluşu önemli bir duruş sergilediğini, bu protesto ile oluşturulmak istenen korku ve ayırımcı politikalara, hayır biz hayatın içerisindeyiz, biz bu ülkenin bir parçasıyız, Müslüman kadınlar olarak var olmaya devam edeceğiz mesajı verildiğini söyledi.

Baghajati, uyum yasası kapsamında burka ve başörtüsü yasağının getirilmesini, Müslüman kadınların toplumdan uzaklaştırılması anlamında geldiğini belirterek, aksine toplumsal uyum için kadınların aktif şekilde hayatın her alanında yer alması gerektiğini vurguladı.

Basın açıklamasının ardından protestocular, “Bakan, elini kız kardeşimin üzerinden çek”, “Benim vücudum, benim seçimim” sloganları atarak, Dışişleri ve Entegrasyon Bakanlığının da bulunduğu Azınlıklar Meydanı'na yürüdü. Göstericiler burada Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz'u, uyum yasası kapsamında hükümet programına dahil ettiği burka ve kısmı başörtüsü yasağı nedeniyle protesto etti.

Birçok sivil toplum örgütünün katıldığı eylem, yaklaşık 4 saat sürerken, göstericiler olaysız dağıldı.

Geçen hafta Avusturya'da mevcut koalisyonu kurtarma programı kapsamında açıklanan, topluma açık yerlerde vücudun tamamını örten burka yasağının yanı sıra, polis, hakim ve savcılara yönelik kısmi başörtüsü yasağının getirileceği bildirilmişti. Getirilmek istenen yasa tasarısı başta ülkede yaşayan Müslümanlar olmak üzere, toplumun birçok kesiminin tepkisine neden olmuştu.



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Avusturya’da “Başörtüme Dokunma” protestosu
Avusturya’da “Başörtüme Dokunma” protestosu
Müslüman Sivil Toplum Ağı (NMZ) üyeleri Müslüman kadınların giyimleri üzerinden siyaset yapılmasına karşı durmak için protesto gösterisi düzenledi.
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