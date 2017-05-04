04.05.2017 22:50:07

Avusturya'da Ahmet Hamdi Tanpınar konferansı

Tanpınar'ın eserlerini Almancaya çeviren Beatrix Caner: - 'Modern Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Tanpınar, genç nesiller için tam anlamıyla bir ilham kaynağı'

Avusturya'da Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Ahmet Hamdi Tanpınar ve İstanbul Konferansı düzenlendi.

YEE merkezinde düzenlenen konferansta, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerini Almancaya çeviren Beatrix Caner, edebiyatçının hayatını ve eserlerini anlattı.

Caner, bir edebiyatçıyı tanımanın ve eserlerini anlamanın onun ilgi alanlarını bilmekten geçtiğini söyledi.

Tanpınar'ın çok yönlü kişiliğinin eserlerine de yansıdığına işaret eden Caner, "Tanpınar hem kendi kültürünü hem de Batı'yı çok iyi kavramıştı, bunu iyi bir şekilde sentezlemeyi başardı." diye konuştu.

Caner, edebiyatçının kimlik ve kültür gibi soruların cevabını aradığını belirterek, modern Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Tanpınar'ın genç nesiller için tam anlamıyla bir ilham kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz da Tanpınar'ın Türk edebiyat tarihindeki önemine değinerek, yazarın eserlerinde, Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında geçen insan hikayelerini aktardığını söyledi.

Çok sayıda kişinin katıldığı konferansta, Tanpınar'ın sevdiği musiki eserlerine de yer verildi.



