14.02.2017 16:44:02

Avusturya Cumhurbaşkanı'ndan AB vurgusu: Birlikte daha güçlüyüz

Cumhurbaşkanı Van der Bellen 'Biz birlikte, yalnız başımıza olduğumuzdan daha güçlüyüz” dedi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Avrupa Parlamentosu üyelerine hitabında popülist ve ulusalcı fikirlerin Avrupa Birliği (AB) projesini tehdit eder hale geldiğine değinerek, "Birlikte yalnız başımıza olduğumuzdan daha güçlüyüz" dedi.

Van der Bellen, Strazburg'da devam eden AP Genel Kuruluna hitap etti. Milletvekillerine AB'nin mevcut durumu ve geleceği hakkında görüşlerini aktaran Van der Bellen, birlikten ayrılma taraftarlarına uyarılarda bulundu. Son dönemde AB fikrine şüpheyle bakanların sayısının arttığına dikkati çeken Van der Bellen, “Biz birlikte, yalnız başımıza olduğumuzdan daha güçlüyüz. Bir ağacın yıkılması dakikalar alır fakat yeni bir ağacın yükselmesi onlarca yılda ancak mümkün olur” şeklinde konuştu. Ülkesi Avusturya'da AB karşıtı seslerin yükseldiğine dikkati çeken Van der Bellen, "Gençler geleceğini AB'de görüyor" dedi.

Avrupa hukuku ve değerlerine saygı duymak gerektiğini vurgulayan Van der Bellen, “Yakında AB'nin 60. yılını kutlayacağız ve bu bir başarı hikayesidir. AB ruhunu desteklememiz gerekiyor.” dedi. Avrupa'da barışı birlik sayesinde sağladıklarını belirten Van der Bellen, “AB'nin dağılması Atlantik ötesi veya Avrupa'nın doğusundaki ülkelerin çıkarına olabilir. AB'nin gücünü ulusal egemenlik gücü çağrılarına kurban etmeyelim. AB, kendi içerisinde olağanüstü bir güçtür ve böyle devam etmelidir” ifadelerini kullandı.

Van der Bellen şöyle devam etti:

"AB'ye güven, ona duyulan şüpheden daha güçlü olmalıdır. Avrupa değerleri tartışmaya açık değildir. Bu değerler tartışılmaz. AB'yi dağıtmak zor değil fakat dağılmış bir AB'yi yeniden birleştirmek çok zor olacak. Bu nedenle yöneticilerin bunun bilincinde olarak hareket etmeleri gerekir".

Avrupa'daki popülist çıkışları yakından takip ettiğine değinen Van der Bellen, “Yeni duvarlar örerek ve ulusçu yaklaşımlarla hiçbir sorunu çözemeyiz” dedi.

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