31.07.2017 22:18:03

Avusturalya'da terör endişesi havalimanında uzun kuyruklara neden oldu

Avusturalya'da havalimanlarında terör tehdidi nedeniyle artan güvenlik tedbirleri büyük kuyruklara ve kaosa neden oldu.



Avusturalya'da bir uçağın düşürülmesine yönelik terör eyleminin önlenmesinin ardından arttırılan güvenlik tedbirleri nedeniyle büyük kuyruklar oluştu. Özellikle Sidney Havalimanı'nda uzayan kuyruklar sokaklara taştı.



Avustralya'da polis, uçak düşürme eylemi hazırlığında olduğundan şüphelenilen 4 terör zanlısının gözaltına alınmıştı. Saldırı hazırlığı yapıldığına dair ilk bilgilerin alınmasının ardından Avustralya havalimanlarındaki güvenlik önlemleri artırmış, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ise alınan önlemler nedeniyle uçak seferlerinde aksama ve gecikmeler olabileceğini ve ülkenin "gerçek terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu" belirtmişti.