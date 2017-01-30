30.01.2017 20:10:04

Avukatlardan Gülen resti

İzmir Barosu tarafından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i savunması için bir avukat atanırken, avukatın ise Gülen'i savunmayı kabul etmediği ve bunun için dilekçe vereceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Bin 300 sayfalık iddianamenin İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 152'si tutuklu 270 sanığın yargılandığı dava, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda saat 09.30'da başladı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen oturumda, 151 tutuklu, 108 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. İlk olarak yoklama ile başlayan duruşmada ardından mahkeme heyeti kimlik kontrolü yaptı. Sanıklara iletişim, medeni hal, eğitim ve aylık geliri bilgileri ile meslekten ihraç edilip edilmediğine dair mahkeme heyeti sorular sordu. Ayrıca İzmir Barosu tarafından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i savunması için bir avukatın atandığı mahkeme heyetine iletildi. Atanan avukatın ise Gülen'i savunmayı kabul etmediği ve bunun için dilekçe vereceği öğrenildi.



Duruşmada tutuklu sanıklar Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ile Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez hazır bulundu.



Tutuklu sanıkların kimlik kontrolü sona ererken, tutuksuz sanıkların kimlik kontrolü ise yarın yapılacak. Mahkeme başkanı, duruşmanın yarın saat 09.30'da devam edeceğini açıkladı.

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