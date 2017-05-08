09.05.2017 12:49:31

Avukatlardan engelli rampası olan binada rampa eylemi

Tüketici, asliye ve sulh hukuk mahkemelerinin Dışkapı'da bulunan ek hizmet binasına taşınmasını protesto eden Ankara Barosu üyeleri, binada engelliler için hiçbir şeyin düşünülmediğini iddia ederek, binanın yan tarafında engelli rampası bulunmasına rağmen engelli bir avukatı tekerlekli sandalyesinden kaldırarak merdivenlerden adliye binasına çıkardı.

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Tüketici, asliye ve sulh hukuk mahkemelerinin Dışkapı'da bulunan ek hizmet binasına taşınmasını protesto eden Ankara Barosu üyeleri, binada engelliler için hiçbir şeyin düşünülmediğini iddia ederek, binanın yan tarafında engelli rampası bulunmasına rağmen engelli bir avukatı tekerlekli sandalyesinden kaldırarak merdivenlerden adliye binasına çıkardı.Ankara Baro Başkanlığı ve baroya bağlı bir grup avukat, tüketici, asliye ve sulh hukuk mahkemelerinin Dışkapı'da bulunan ek hizmet binasına taşınmasını protesto etti. Ek hizmet binası merdivenlerinde toplanan grup adına Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran açıklamada bulundu. Ankara merkezde adalet hizmetlerinin düne kadar 5 ayrı binada verilmekte olduğunu söyleyen Canduran, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ceza ve hukuk mahkemeleri Sıhhiye'deki, idare mahkemeleri Konya yolundaki, iş ve ticaret mahkemeleri Balgat'taki, icra müdürlükleri ve mahkemeleri Yenimahalle'deki, fikri ve sınai haklar mahkemeleri de yine Yenimahalle'deki adliye binalarında adalet dağıtmaya çalışıyordu. Geçen Kasım ayında, Sıhhiye'deki Ankara merkez adliyesinde bulunan tüketici, asliye ve sulh hukuk mahkemelerinin Dışkapı'ya taşınması kararlaştırıldı. Ankara Barosu olarak daha önceki taşınmalarda olduğu gibi bu taşınma kararına da itiraz ettik. İtiraz gerekçelerimizi, Adalet Bakanına ve müsteşarına yüz yüze, Cumhurbaşkanına mektupla, kamuoyuna ise 64. Olağan Genel Kurulumuzda Ankara Barosu Başkanlığına aday olan tüm meslektaşlarımızla birlikte düzenlediğimiz basın toplantısıyla ilettik.""Bu binada özürlüler için hiçbir şey düşünülmemiş. İşte adliye girişi, işte meslektaşım. Birazdan onu adliyeye nasıl çıkaracağımızı siz görün lütfen. Lütfen takdir edin nasıl yapacağımızı" diyen Canduran, binanın yan tarafında engelli rampası olmasına rağmen engelli bir avukatı beraberindeki meslektaşlarıyla birlikte tekerlekli sandalyesinden kaldırarak merdivenlerden yukarıya çıkardı.Avukat arkadaşlarının tekerlekli sandalyesini kaldırarak merdivenlerden adliye binasına çıkardığı engelli avukat Atilla Lekeli, binanın yan tarafında yer alan engelli rampasının kullanıma uygun bir rampa olmadığını iddia ederek, "Yan taraftaki o rampaya sağlam insan çıkamaz, bırakın tekerlekli sandalyeli veya koltuk değnekli bir engelli arkadaşın bile çıkması mümkün değil. Daha düzenli, mimarlar tarafından hesaplanmış, kullanıma uygun bir rampa ya da bu teknolojik çağda basit bir engelli asansörü yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Yapılan konuşmaların ardından avukatlar, bina önünde 5 dakikalık oturma eylemi yaptı.