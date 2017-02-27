27.02.2017 14:21:48

Avukatlara 'Aile Hukuku ve Mal Rejimi' semineri

Niğde Barosu tarafından 'Aile Hukuku ve Mal Rejimi' konulu seminer düzenlendi.

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Niğde Barosu tarafından 'Aile Hukuku ve Mal Rejimi' konulu seminer düzenlendi.Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi ve Niğde Barosu Başkanlığı tarafından meslek içi eğitim seminerleri kapsamında, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan Niğde'ye geldi. Kentte bir otelde, 'Aile Hukuku ve Mal Rejimi' konulu seminer veren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan'ı özellikle mesleğe yeni başlayan avukatlar pür dikkat dinledi.