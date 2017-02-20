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Avukat son anda müvekkilinin dolandırılmasını önledi
20.02.2017 09:34:32

Avukat son anda müvekkilinin dolandırılmasını önledi

İzmir'in Kınık ilçesinde, telefonda kendini bir şirketin avukatı olarak tanıtıp, ölen kocasının borcu olduğunu ve parayı hemen ödenmezse icraya verileceğini söyleyen şahsa inanan kadın, parayı götürecekken avukatı tarafından dolandırılmaktan kurtuldu. Kısa bir araştırma yapan avukat, ismi verilen avukatın askerde olduğunu ve belirtilen şirketin de olmadığını öğrendi.

İzmir'in Kınık ilçesinde, telefonda kendini bir şirketin avukatı olarak tanıtıp, ölen kocasının borcu olduğunu ve parayı hemen ödenmezse icraya verileceğini söyleyen şahsa inanan kadın, parayı götürecekken avukatı tarafından dolandırılmaktan kurtuldu. Kısa bir araştırma yapan avukat, ismi verilen avukatın askerde olduğunu ve belirtilen şirketin de olmadığını öğrendi.

Kınık ilçesinde yaşayan N.D.'yi telefonla arayan şahıs kendinin avukat İ.D. olduğunu, İstanbul'dan aradığını ve bir şirketin hukuk müşaviri olduğunu söyledi. İ.D., telefonda N.D.'ye, ölen kocasının kendilerinden araç yedek parçası aldığını, şayet hemen öğleden önce ödeme yapılırsa faizleri de silerek bin 600 lira borcu kapatacaklarını, yoksa icra takibi açılacağını ve daha fazla ödeme yapacaklarını belirtti. N.D., kısa süre önce iş kazasında ölen eşinin böyle bir harcama yapabileceğini düşündü. Avukat İ.D., telefonda konuştuğu kadını ikna edip parayı yatırması için IBAN numarasını verdi. Panik olan N.D., 2 saat içerisinde bin 600 lirayı arkadaşlarından borç alarak topladı. N.D., parayı yatırmadan önce avukatı Tuğba Balkan'ı aradı.

Avukatını aramasa parayı yatıracaktı

Müvekkilinin parayı yatırmadan önce son dakikada kendisini aradığını belirten avukat Tuğba Balkan, 'Olayı bana anlatınca, 'Sakın parayı yatırma' dedim. Müvekkilim ile konuşan kişi kendini İzmir Barosuna kayıtlı İ.D. isimli avukat olarak tanıtmış. Hemen İzmir Barosuna kayıtlı İ.D. isimli avukatın numarasını bulup, konuştum. Avukat İ.D., konuşan kişinin kendisi olmadığını, kendisinin şu an askerlik yaptığını söyledi. Kısa bir araştırmadan sonra gerçekte bu isimle bir şirket olmadığını tespit edebildim' dedi.

Müvekkilinin dolandırılmaya çalışıldığını anladığını belirten Tuğba Balkan, 'Müvekkilimin konuştuğu numarayı arayıp, kendini İ.D. isimli avukat diye tanıtan şahıs ile konuştum. İ.D. isimli avukatın askerde olduğunu söyleyip amacının dolandırıcılık olduğunu söyledim. Tepkim üzerine dolandırıcı adını farklı söyledi, ama kendisine İstanbul Barosunda da bu isimle bir avukat olmadığını, Ticaret Sicil kayıtlarına göre İstanbul'da Maynes unvanlı hiçbir firma olmadığını; şayet fatura ve sözleşme suretlerini, şirketin tam unvanını imza sirkülerini gönderirlerse ancak bu şekilde ödeme yapabileceğimizi söyledim' diye konuştu.

Başkaları aynı şekilde dolandırılmış

Uzun bir telefon trafiği akabinde ödeme yapılmaması konusunda müvekkili uyardığını ifade den avukat Balkan, 'Para bankaya yatırılmayınca dolandırıcı şahıs dayanamayıp telefonda müvekkilim N.D.'ye küfür ve tehditte bulunmuş. Müvekkilim suç duyurusu yapmaya jandarma karakoluna gidiyor. Oraya gittiğinde öğreniyor ki, aynı gün 3 aile bu şekilde dolandırılmış' şeklinde konuştu.

Telefonda her avukatım diyene itibar etmeyin

Avukatların borçluları veya davaların karşı taraflarına uzlaşma teklifi için arayabileceklerini belirtken Tuğba Balkan, 'Fakat hiçbir şekilde avukat olduğunu size ispatlayamayan, varlığını ilk kez duyduğunuz bir borcu ödemenizi isteyen kişilere itibar etmeyin. Hakikaten borcunuz var ise, icra takibi açılır elinize yasal tebligat gelir. Belki üç kuruş fazla ödersiniz ama bu 'Gözü, saf vatandaşın zor kazandığı parasında olan bozuk insanlarca' dolandırılma ihtimalinizden iyidir. Sizi arayan kişinin telefon numarasını ilgili baronun web sayfasından kontrol edin ve ilgili hukuk bürosunu kendiniz arayıp teyit alın. Avukatınız varsa kendisinden bu kişiyle görüşmesini rica edin' dedi.
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