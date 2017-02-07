07.02.2017 12:21:33

Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: 'Düğünde halay çekenler, boşanmada şahit oluyor'

KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, boşanmaların sosyal ve arkadaş çevresindeki ilişkileri olumsuz etkilediğini belirterek, 'Çiftin düğününde halay çeken insanlar boşanma anında mahkemede şahitlik yapmak zorunda kalıyor' dedi.

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KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, boşanmaların sosyal ve arkadaş çevresindeki ilişkileri olumsuz etkilediğini belirterek, "Çiftin düğününde halay çeken insanlar boşanma anında mahkemede şahitlik yapmak zorunda kalıyor" dedi.KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, Bağcılar Belediyesi M. Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Kadın Yasal Hakları konulu seminerde konuştu.Hayatın her noktasının kurallarla başladığını ifade eden Hacıbektaşoğlu, binlerce yıl önce insanın doğa, devlet, toplum ve insanla ilişkilerinde ortaya sorun çıktığında kural oluşturulduğunu belirtti. Kadınların aile birliğinde değişik sebeplerle haksızlığa uğradığını ve mağdur olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet'in kurulmasından sonra kadın haklarının medeni veya Türk Ceza Kanunu ile düzenlendiğini anlattı. Bu hakların 2002'den itibaren daha da arttığını ifade eden Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu: "Önemli olan o kanunların muhataplarınca bilinip ve uygulanmasıdır. Kadınların kendisini hayatın merkezine koyması gerekiyor. Ne yazık ki, hayatın merkezine kendimizi koymuyoruz. Merkeze koyduğumuz kişi güçlü ise biz de güçlü oluyoruz, merkez çöktüğünde biz de çöküyoruz. Lütfen kendinizi değerli görün"Çocuk yaşta evlilik sorunuMedeni Kanun'a göre kız evlatların 18 yaşını bitirdikten sonra evlenebildiğini hatırlatan Hacıbektaşoğlu, çocuk yaşta evliliklerin kanayan yara olduğunu söyledi. 15 yaşındaki bir kişinin evlilik sorumluluğunu taşıyacağına inanmadığını da anlatan Hacıbektaşoğlu, "Benim annem de erken evlenmiş ama günümüz şartlarında bu artık çok zor. Kızlarımız ruhsal ve bedensel olarak 18 yaşını tamamlamalı. Aksi haldeki evlilik durumlarında TCK'ya göre kanuni sorumluluğu var" dedi.Boşanmaların sosyal ve arkadaş çevresindeki ilişkileri olumsuz etkilediğini kaydeden Hacıbektaşoğlu, her iki tarafın çevresindekilerin bir taraf olmak zorunda kaldığını söyledi. Hacıbektaşoğlu, "Çiftin düğününde halay çeken insanlar boşanma anında mahkemede şahitlik yapmak zorunda kalıyor. Önceden kadının malının kocanın malı anlamına geldiğini de kaydeden Hacıbektaşoğlu, şimdi ise edinilen malın yarısının kocanın yarısının kadının olduğunu söyledi. Hacıbektaşoğlu, "2002 yılından bu yana, tapu kadının adına düzenlenmiş olmasa da evlilik tarihinden sonrası evlendikleri tarihten sonra edinilmiş mal paylaşılır. Ancak, piyangodan veya emek vermeden kazanılan para veya ikramiye kişisel mal olduğu için paylaşılmıyor""Şikayet ile mekanizma çalışmaya başlıyor"Şiddete uğrayan kadından artık rapor istenmediğini de anlatan Hacıbektaşoğlu, şimdi valiliğe, karakola, kaymakamlığa başvuruda bulunulmasının yeterli olacağını belirtti. Kadının, şiddete uğradığını belirtmesinin ardından mekanizmanın çalışmaya başladığını kaydeden Hacıbektaşoğlu, başvuru evrakının en kısa sürede savcılığa gittiğini anlattı. Hacıbektaşoğlu, "Şiddet uygulayan kişi hakkında yaptırım başlıyor" dedi.