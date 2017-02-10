10.02.2017 16:21:48

Avrupalı vekiller Öcalan ile görüşmek istiyor

Avrupa Parlamentosu üyesi milletvekilleri ve akademisyenler Abdullah Öcalan ile görüşmek istiyor.

Duvar'da yer alan habere göre Avrupa'dan milletvekilleri, üniversite öğretim görevlileri ve akademisyenlerin de aralarında olduğu 13 kişilik uluslararası bir heyetin, Abdullah Öcalan ile görüşmek için harekete geçti.



KİMLER VAR?

Heyette, İlerici Sosyalist ve Demokratlar Grubu İttifakı AP Üyesi Costas Mavrides, Gazeteci ve Yazar Jonathan Stelele, Avrupa Parlamenterler Meclisi Üyesi Avrupa Sol Birliği Grubu'ndan Ulla Sandbaek, İzlanda Sendikal Örgütlerin Yönetim Kurulu Üyesi Ögmundur Jonasson, AP Eski Üyesi Francis Wurtz, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Üyesi Miren Edurne Gorrotxategi, İngiltere Adalet ve Barış Komisyonu Başkanı Joe Ryan, Westminister Coğrafya Enstitüsü Leeds Üniversitesi, Toplumsal Ekoloji için Uluslararası Enstitüsü Danışman Kurulu Üyesi Federico Venturini, Kanada'dan Toplumsal Ekoloji için Uluslararası Enstitüsü Danışman Kurulu Kurucu üyesi Dimitri Roussopoulos ve Cambridge Üniversitesi Politik Sosyoloji Öğretim Görevlisi Dr. Thomas Jeffery Miley gibi isimler yer alıyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder