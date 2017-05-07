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Avrupalı siyasetçiler Macron'u kutladı
07.05.2017 23:09:55

Avrupalı siyasetçiler Macron'u kutladı

İngiltere Başbakanlığı: - 'Fransa en yakın müttefiklerimizden biri. Yeni Cumhurbaşkanı ile geniş bir yelpazeye yayılan ortak önceliklerimiz üzerinde çalışmak için heyecanla bekliyoruz'- İtalya Başbakanı Gentiloni: - 'Yaşasın, Macron cumhurbaşkanı. Avrupa'yı bir umut sarıyor'- Almanya Hükümet Sözcüsü Seibert:- 'Sizin zaferiniz, birlik içindeki güçlü Avrupa ve Alman-Fransız dostluğunun zaferid

Avrupalı liderler, sandık çıkış anketlerine göre Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'u yayımladıkları mesajlarla kutladı.

İngiltere Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Başbakan Theresa May'in, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre zaferini ilan eden Macron'u seçim başarısından dolayı içtenlikle tebrik ettiği belirtilerek, "Fransa en yakın müttefiklerimizden biri. Yeni Cumhurbaşkanı ile geniş bir yelpazeye yayılan ortak önceliklerimiz üzerinde çalışmak için heyecanla bekliyoruz." denildi.

Aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı zafer elde eden Macron'un seçimi kazanmasını coşkuyla karşılayan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ise sosyal paylaşım platformu Twitter'daki şahsi hesabından yazdığı iletisinde, "Yaşasın, Macron cumhurbaşkanı. Avrupa'yı bir umut sarıyor." ifadesini kullandı.

- "Avrupa kazandı"

Paris'te Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde ders veren ve seçim zaferini Macron taraftarlarıyla Louvre Müzesi önünde kutlayan Eski İtalya Başbakanı Enrico Letta da Twitter hesabından "Avrupa kazandı" diye yazdı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan galip çıkan Emmanuel Macron'u kutladı. Seibert, Twitter'den yaptığı açıklamada, "Sizin zaferiniz birlik içindeki güçlü Avrupa ve Alman-Fransız dostluğunun zaferidir." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de yaptığı yazılı açıklamada, dostu Emmanuel Macron'un zafer kazanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu Fransa için iyi bir gün. Ve Avrupa ve Almanya için iyi gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Fransızların reformlardan ve dünyaya açık olunmasından yana karar verdiğini ifade eden Gabriel, Macron'un Avrupa karşıtlarına ve popülistlere karşı durulabileceğini herkese gösterdiğini kaydetti.

Gabriel, Emmanuel Macron'un başarılı olması gerektiğini belirterek, başarısız olması durumunda 5 yıl sonra Ulusal Cephe lideri Le Pen'in cumhurbaşkanı olabileceğini ve Avrupa projesinin biteceğini ifade etti.

Macron'un bunu bildiğini ve seçim kampanyasında bunu açıkça dile getirdiğine işaret eden Gabriel, "Avrupa'ya güvenmeye değer." değerlendirmesinde bulundu.

Gabriel, Almanya'nın Macron'u desteklemesi gerektiğini de kaydetti.â€‹


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